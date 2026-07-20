Что именно это за ракета и куда она летит, Штилерман не рассказал. Он лишь кратко подписал видео: "Красота".

Что это за ракета могла быть?

Интересно, что этот пост соучредителя Fire Point появился на фоне массированной атаки на Россию. Известно, что в ряде российских регионов, в частности в Московской области, ночью и утром объявляли ракетную тревогу.

Пользователи сети в комментариях уже начали гадать, какую же ракету показал Штилерман. Одни призывали поскорее нанести ею удар по стране-агрессору. Другие же выступали за то, чтобы подождать и провести атаку против врага уже в отопительный сезон.

"Пора запускать... Ждем!!!"

"Ааааа. Это случилось. Ура".

"Это FP-9 или FP-9.x?"

"Не трогайте. Это к отопительному сезону и на Новый год".

"Надеемся, испытания пройдут успешно, а вскоре после этого начнется серийное производство. Скажем так: было бы неплохо, если бы Москву и другие города в пределах досягаемости ждала очень тяжелая зима – без электричества, отопления и воды. Такая вот карма".

"Не то слово… офигенно!"

Напомним, в начале июля Штилерман сообщал, что украинской дальнобойной баллистической ракете FP-9 осталось пройти лишь последнее испытание двигателя. После этого должны начаться летные испытания.

Соучредитель Fire Point отметил, что первой целью FP-9 могут стать военные объекты в Москве. Он также выразил уверенность, что российские системы ПВО не смогут эффективно перехватывать украинские баллистические ракеты.

К слову, 1 июля минобороны России заявило о якобы перехвате украинской дальнобойной баллистической ракеты. По данным Bloomberg, вероятно, речь шла об испытаниях FP-9, однако Украина этого не подтверждала.