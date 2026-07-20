Що саме це ракета і куди вона прямує, Штілерман не розповів. Він лише коротко підписав відео: "Краса".

Що це за ракета могла бути?

Цікаво, що цей допис співзасновника Fire Point з'явився на тлі масованої атаки на Росію. Відомо, що у низці російських регіонів, зокрема у Московській області, уночі та вранці оголошували ракетну небезпеку.

Користувачі мережі в коментарях вже почали гадати, яку ж за ракету показав Штілерман. Одні люди закликали скоріше вдарити нею по країні-агресорці. Інші ж виступали за те, аби зачекати і атакувати ворога вже в опалювальний сезон.

"Пора в діло запускати ...Ждемо!!!"

"Ааааа. Це сталося. Ура".

"Це FP-9 чи FP-9.x"

"Не чіпайте. Це до опалювального сезону та на Новий рік".

"Сподіваємося, випробування буде успішним, а незабаром після цього розпочнеться серійне виробництво. Скажімо так: було б добре, якби Москву та інші міста в межах досяжності чекала дуже важка зима – без електрики, опалення та води. Така собі карма".

"Не те слово… офігенно!"

Нагадаємо, на початку липня Штілерман повідомляв, що українській далекобійній балістиці FP-9 залишилося пройти лише останнє випробування двигуна. Після цього мають розпочатися льотні випробування.

Співзасновник Fire Point зазначив, що першою ціллю FP-9 можуть стати військові підприємства у Москві. Він також висловив упевненість, що російські системи ППО не зможуть ефективно перехоплювати українську балістику.

До слова, 1 липня міноборони Росії заявило про нібито перехоплення української далекобійної балістичної ракети. За даними Bloomberg, ймовірно, йшлося про випробування FP-9, однак Україна цього не підтверджувала.