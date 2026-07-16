Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала отметил, что FREYJA – это не пусковая установка, а объединение различных датчиков, систем типа Patriot, радаров типа Thales.

Ключевая задача – нарастить производство ракет-перехватчиков

По словам директора по развитию оборонного предприятия, FREYJA – это единая система, объединяющая большой количество разнообразных средств, в том числе даже систем перехвата. Соответственно, одним из элементов системы перехвата баллистических ракет является украинская ракета FP-7.x, произведенная компанией Fire Point.

Состоялось первое успешное испытание, в ходе которого перед ракетой была поставлена задача долететь из точки "А" в точку "Б" в нужное время. То есть это то, что благодаря баллистическому калькулятору и системам наведения должно было бы привести ракету к определенному маршруту,

– заявил Храпчинский.

Он добавил, что Украина использует имеющиеся инструменты: системы противовоздушной обороны, датчики, которые есть в Европе и Украине, и объединяет их единым программным обеспечением. То есть в систему, которая понимает, когда враг пытается перегрузить украинскую ПВО.

Соответственно, главная задача – это расширение возможностей по производству ракет-перехватчиков. В данном случае мы говорим о том, что ракета уже есть. Речь сейчас идет об внедрении системы наведения и отслеживания целей. Мы гораздо ближе к FREYJA, чем к наращиванию производства ракет для Patriot,

– считает Храпчинский.

Потому что, по его словам, речь идет о новой технологии, которая еще не освоена в Украине. Соответственно, нужно понимать: либо наше государство получит полный производственный цикл, либо оборудование для того, чтобы его специалисты осуществляли окончательную сборку. Директор по развитию оборонного предприятия пояснил, почему подготовка инженеров займет определенное время.

Если говорить о FREYJA, то она уже спроектирована и понятна. Это система, которая может быть развернута в кратчайшие сроки. Но в то же время нужно говорить о том, почему необходимо запускать уже массовое производство ракет-перехватчиков и испытать их в реальных условиях,

– подытожил Храпчинский.

Напомним, что проект FREYJA предусматривает в будущем создание совместно с Европой противобаллистического щита. Украинская оборонная компания Fire Point ранее представила ракеты для системы ПВО FREYJA, предназначенные для противодействия баллистическим ракетам.

Об украинской ракете FREYJA: смотрите в видео