Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський в етері 24 Каналу зазначив, що FREYJA – це не пускова установка, а об'єднання різноманітних сенсорів, систем на кшталт Patriot, радарів типу Thales.

Ключове завдання – масштабувати виробництво ракет-перехоплювачів

Зі слів директора з розвитку оборонного підприємства, FREYJA – це єдина система, яка об'єднує велику кількість різноманітних засобів, зокрема навіть систем перехоплення. Відповідно, одним із елементів щодо перехоплення балістичних ракет є українська ракета FP-7.x, яка виготовлена компанією Fire Point.

Є перше успішне випробування, коли було завдання долетіти ракеті з точки "А" в точку "Б" у потрібний час. Тобто це те, що повинно було б завдяки балістичному калькулятору і системам наведення призвести ракету до певного маршруту,

– озвучив Храпчинський.

Він додав, що Україна зараз використовує наявні інструменти: системи протиповітряної оборони, сенсори, які є в Європі та Україні, й об'єднує єдиним програмним забезпеченням. Тобто, в систему, яка розуміє, коли ворог намагається навантажити українську ППО.

Відповідно головне завдання – це розширення спроможності виробляти ракети-перехоплювачі. В такому випадку ми кажемо про те, що ракета є. Мовиться зараз про імплементацію системи наведення і трекінгу цілей. Ми набагато ближче з FREYJA, ніж з масштабуванням виробництва ракет для Patriot,

– вважає Храпчинський.

Тому що, з його слів, мовиться про нову технологію, яка ще не опанована в Україні. Відповідно, треба розуміти: або наша держава отримає повністю виробничий цикл, або устаткування для того, щоб її фахівці робили фінальну збірку. Директор з розвитку оборонного підприємства пояснив, що підготовка інженерів займе певний період.

Якщо казати про FREYJA, то вона вже спроєктована і зрозуміла. Це система, яка може бути розгорнута в найкоротший термін. Але водночас треба казати про те, що і потрібно запускати вже масове виробництво ракет-інтерцепторів і випробувати їх в реальних умовах,

– підсумував Храпчинський.

Нагадаємо, що проєкт FREYJA передбачає в майбутньому створення разом з Європою протибалістичного щита. Українська оборонна компанія Fire Point раніше презентувала ракети до системи ППО FREYJA для протидії балістиці.

Про українську ракета FREYJA: дивіться у відео