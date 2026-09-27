Как сообщают аналитики портала "Милитарный", на стратегическом "Объекте 1335" продолжается активная реконструкция инженерной инфраструктуры, систем связи, защиты от электромагнитного импульса и автономного жизнеобеспечения.

Что известно об "Объекте 1335" и бункере в горе Косьвинский Камень

Гора Косьвинский Камень (высота около 1519 метров) является одной из важнейших точек в системе стратегического управления ядерными силами России.

В ее сплошном гранитном массиве расположен заглубленный командный пункт Ракетных войск стратегического назначения (РВСП), который в документах фигурирует как "Объект 1335" (или воинская часть 20003).

Основные характеристики и особенности подземного комплекса:

Глубина и защищенность: командный центр вырублен в толще сплошного гранита под сотнями метров горной породы. Это обеспечивает защиту от прямого попадания высокоточных сверхмощных боеприпасов и поражающих факторов ядерного взрыва.

командный центр вырублен в толще сплошного гранита под сотнями метров горной породы. Это обеспечивает защиту от прямого попадания высокоточных сверхмощных боеприпасов и поражающих факторов ядерного взрыва. Узел системы "Периметр" ("Dead Hand"): объект является ключевым звеном автоматизированной системы резервного управления ядерным ударом "Периметр". В случае уничтожения высшего военно-политического руководства страны или потери связи с основными штабами именно отсюда может быть отдан автоматический приказ на запуск баллистических ракет.

объект является ключевым звеном автоматизированной системы резервного управления ядерным ударом "Периметр". В случае уничтожения высшего военно-политического руководства страны или потери связи с основными штабами именно отсюда может быть отдан автоматический приказ на запуск баллистических ракет. Защита от РЭБ и ЭМИ: толстая гранитная облицовка и специальные экранированные камеры надежно защищают электронные системы комплекса от воздействия мощного электромагнитного импульса (ЭМИ).

толстая гранитная облицовка и специальные экранированные камеры надежно защищают электронные системы комплекса от воздействия мощного электромагнитного импульса (ЭМИ). Дублирование функций: бункер способен выполнять роль альтернативного или резервного центра управления всей ядерной триадой России (подводными лодками, стратегической авиацией и наземными комплексами).

Подробности модернизации

По данным исследователей и наблюдателей, оккупанты проводят комплексную модернизацию бункера для повышения его боевой устойчивости в условиях современного конфликта:

Модернизация средств связи: обновляются высокочастотные, тропосферные и спутниковые системы. Они должны гарантировать прохождение команд даже в критических условиях радиоэлектронного подавления, активных помех или ядерного загрязнения атмосферы.

обновляются высокочастотные, тропосферные и спутниковые системы. Они должны гарантировать прохождение команд даже в критических условиях радиоэлектронного подавления, активных помех или ядерного загрязнения атмосферы. Обновление автономных систем: проводится замена и усиление дизель-генераторных установок, средств хранения топлива, а также систем глубокой фильтрации и вентиляции воздуха. Это позволит гарнизону объекта длительное время функционировать в полностью изолированном режиме замкнутого цикла.

проводится замена и усиление дизель-генераторных установок, средств хранения топлива, а также систем глубокой фильтрации и вентиляции воздуха. Это позволит гарнизону объекта длительное время функционировать в полностью изолированном режиме замкнутого цикла. Инженерная защита и безопасность: проводится капитальный ремонт подземных галерей, укрепление входных порталов и модернизация периметральных систем наблюдения и охраны.

Масштабные работы на объекте свидетельствуют о том, что военно-политическое руководство России продолжает повышать готовность своих стратегических ядерных сил и готовится к длительному глобальному противостоянию.

Напомним, в особой экономической зоне"Алабуга" в Татарстане продолжается строительство масштабных подземных цехов для сборки ударных беспилотников.