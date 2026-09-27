Як повідомляють аналітики порталу Мілітарний, на стратегічному "Об'єкті 1335" триває активна реконструкція інженерної інфраструктури, систем зв'язку, захисту від електромагнітного імпульсу та автономного життєзабезпечення.

Що відомо про "Об'єкт 1335" та бункер у горі Косьвинський Камінь

Гора Косьвинський Камінь (висота близько 1519 метрів) є однією з найважливіших точок у системі стратегічного управління ядерними силами Росії.

У її суцільному гранітному масиві розташований заглиблений командний пункт Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП), який у документах фігурує як "Об'єкт 1335" (або військова частина 20003).

Основні характеристики та особливості підземного комплексу:

Глибина та захищеність: командний центр вирубаний у товщі суцільного граніту під сотнями метрів гірської породи. Це забезпечує захист від прямого влучання високоточних надпотужних боєприпасів та уражаючих факторів ядерного вибуху.

командний центр вирубаний у товщі суцільного граніту під сотнями метрів гірської породи. Це забезпечує захист від прямого влучання високоточних надпотужних боєприпасів та уражаючих факторів ядерного вибуху. Вузол системи "Периметр" ("Dead Hand"): об'єкт є ключовою ланкою автоматизованої системи резервного управління ядерним ударом "Периметр". У разі знищення вищого військово-політичного керівництва країни або втрати зв'язку з основними штабами, саме звідси може бути віддано автоматичний наказ на запуск балістичних ракет.

об'єкт є ключовою ланкою автоматизованої системи резервного управління ядерним ударом "Периметр". У разі знищення вищого військово-політичного керівництва країни або втрати зв'язку з основними штабами, саме звідси може бути віддано автоматичний наказ на запуск балістичних ракет. Захист від РЕБ та ЕМІ: товща граніту та спеціальні екрановані камери надійно захищають електронні системи комплексу від дії потужного електромагнітного імпульсу (ЕМІ).

товща граніту та спеціальні екрановані камери надійно захищають електронні системи комплексу від дії потужного електромагнітного імпульсу (ЕМІ). Дублювання функцій: бункер здатний виконувати роль альтернативного або резервного центру управління всією ядерною тріадою Росії (підводними човнами, стратегічною авіацією та наземними комплексами).

Подробиці модернізації

За даними дослідників та спостерігачів, окупанти здійснюють комплексний апгрейд бункера для підвищення його бойової стійкості в умовах сучасного конфлікту:

Модернізація засобів зв'язку: оновлюють високочастотні, тропосферні та супутникові системи. Вони мають гарантувати проходження команд навіть у критичних умовах радіоелектронного придушення, активних перешкод або ядерного зашумлення атмосфери.

оновлюють високочастотні, тропосферні та супутникові системи. Вони мають гарантувати проходження команд навіть у критичних умовах радіоелектронного придушення, активних перешкод або ядерного зашумлення атмосфери. Оновлення автономних систем: проводиться заміна й підсилення дизель-генераторних установок, засобів збереження палива, а також систем глибокої фільтрації та вентиляції повітря. Це дозволить гарнізону об'єкта тривалий час функціонувати в повністю ізольованому режимі замкненого циклу.

проводиться заміна й підсилення дизель-генераторних установок, засобів збереження палива, а також систем глибокої фільтрації та вентиляції повітря. Це дозволить гарнізону об'єкта тривалий час функціонувати в повністю ізольованому режимі замкненого циклу. Інженерний захист та безпека: проводиться капітальний ремонт підземних галерей, укріплення вхідних порталів та оновлення периметрових систем спостереження й охорони.

Масштабні роботи на об'єкті свідчать про те, що військово-політичне керівництво Росії продовжує підвищувати готовність своїх стратегічних ядерних сил та готується до тривалого глобального протистояння.

Нагадаємо, в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані триває будівництво масштабних підземних цехів для збирання ударних безпілотників.