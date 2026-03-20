Однако танк до сих пор нет систем защиты от беспилотников. Об этом сообщили в Defense Express.
Почему Leopard 1 до сих пор без защиты от БпЛА?
Опубликованная фотография от компании John Cockerill показывает танк на вырезанном фоне. Такое решение позволяет скрыть подразделение и место его развертывания.
Leopard 1 с модифицированной башней / Фото John Cockerill
Танк имеет темно-зеленую окраску, такую же, как и на выставке BEDEX 2026. За башней хорошо заметно закреплен украинский флаг, поэтому фото, вероятно, сделано на полигоне, а не на фронте.
Если присмотреться, это стандартный Leopard 1 с башней C3105, без противодронных сеток, которые есть на технике на российско-украинском фронте,
– заявили в издании.
По фото нельзя подтвердить наличие средств РЭБ, но, вероятно, их нет. Танк с низкой защитой не имеет средств противодействия беспилотникам, которые сейчас являются самой распространенной противотанковой угрозой.
Также заметна большая щель между корпусом и башней, что теоретически может снизить защиту, хотя при слабом базовом бронировании ее влияние неизвестно.
Что еще известно о переданных Украине танках?
Танки Abrams и Leopard не смогли эффективно действовать в Украине из-за отсутствия воздушного господства, которое является ключевым в стратегии США.
Украина еще в 2023 году модернизировала танк Leopard. Тогда военные установили динамическую броню, однако модификация, которая поступила ВСУ, не была приспособлена для такого типа защиты.
ВСУ модернизировали танки Abrams M1A1, добавив динамическую защиту и противодроновую решетки. Модернизация включает пакеты динамической защиты "Контакт-1" и боковые экраны из пакета TUSK.