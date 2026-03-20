Однако танк до сих пор нет систем защиты от беспилотников. Об этом сообщили в Defense Express.

Почему Leopard 1 до сих пор без защиты от БпЛА?

Опубликованная фотография от компании John Cockerill показывает танк на вырезанном фоне. Такое решение позволяет скрыть подразделение и место его развертывания.



Leopard 1 с модифицированной башней / Фото John Cockerill

Танк имеет темно-зеленую окраску, такую же, как и на выставке BEDEX 2026. За башней хорошо заметно закреплен украинский флаг, поэтому фото, вероятно, сделано на полигоне, а не на фронте.

Если присмотреться, это стандартный Leopard 1 с башней C3105, без противодронных сеток, которые есть на технике на российско-украинском фронте,

– заявили в издании.

По фото нельзя подтвердить наличие средств РЭБ, но, вероятно, их нет. Танк с низкой защитой не имеет средств противодействия беспилотникам, которые сейчас являются самой распространенной противотанковой угрозой.

Также заметна большая щель между корпусом и башней, что теоретически может снизить защиту, хотя при слабом базовом бронировании ее влияние неизвестно.

