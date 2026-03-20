Проте танк досі немає систем захисту від безпілотників. Про це повідомили в Defense Express.

Дивіться також Несподіваний поворот: Росія більше не втрачає танки на фронті, – OSINT-аналітик

Чому Leopard 1 досі без захисту від БпЛА?

Опублікована фотографія від компанії John Cockerill показує танк на вирізаному фоні. Таке рішення дозволяє приховати підрозділ і місце його розгортання.



Leopard 1 з модифікованою баштою / Фото John Cockerill

Танк має темно-зелене забарвлення, таке ж, як і на виставці BEDEX 2026. За баштою добре помітно закріплений український прапор, тому фото, ймовірно, зроблено на полігоні, а не на фронті.

Якщо придивитися, це стандартний Leopard 1 з баштою C3105, без протидронових сіток, які є на техніці на російсько-українському фронті,

– заявили у виданні.

З фото не можна підтвердити наявність засобів РЕБ, але, ймовірно, їх немає. Танк з низьким захистом не має засобів протидії безпілотникам, які наразі є найпоширенішою протитанковою загрозою.

Також помітна велика щілина між корпусом і баштою, що теоретично може знизити захист, хоча при слабкому базовому бронюванні її вплив невідомий.

Що ще відомо про передані Україні танки?