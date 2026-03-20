Проте танк досі немає систем захисту від безпілотників. Про це повідомили в Defense Express.
Дивіться також Несподіваний поворот: Росія більше не втрачає танки на фронті, – OSINT-аналітик
Чому Leopard 1 досі без захисту від БпЛА?
Опублікована фотографія від компанії John Cockerill показує танк на вирізаному фоні. Таке рішення дозволяє приховати підрозділ і місце його розгортання.
Leopard 1 з модифікованою баштою / Фото John Cockerill
Танк має темно-зелене забарвлення, таке ж, як і на виставці BEDEX 2026. За баштою добре помітно закріплений український прапор, тому фото, ймовірно, зроблено на полігоні, а не на фронті.
Якщо придивитися, це стандартний Leopard 1 з баштою C3105, без протидронових сіток, які є на техніці на російсько-українському фронті,
– заявили у виданні.
З фото не можна підтвердити наявність засобів РЕБ, але, ймовірно, їх немає. Танк з низьким захистом не має засобів протидії безпілотникам, які наразі є найпоширенішою протитанковою загрозою.
Також помітна велика щілина між корпусом і баштою, що теоретично може знизити захист, хоча при слабкому базовому бронюванні її вплив невідомий.
Що ще відомо про передані Україні танки?
Танки Abrams і Leopard не змогли ефективно діяти в Україні через відсутність повітряного панування, яке є ключовим у стратегії США.
Україна ще у 2023 році модернізовувала танк Leopard. Тоді військові встановити динамічну броню, однак модифікація, яка надійшла ЗСУ, не була пристосована для такого типу захисту.
ЗСУ модернізували танки Abrams M1A1, додавши динамічний захист та протидронові решітки. Модернізація включає пакети динамічного захисту "Контакт-1" і бокові екрани з пакету TUSK.