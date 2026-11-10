Учителі та учні з прифронтових територій і всієї України переходять на школу в смартфоні

При цьому щоденна адміністративна робота нікуди не зникає. Потрібно вести журнали, готувати тести, перевіряти домашні завдання, виставляти оцінки та підтримувати зв'язок з учнями й батьками. Такі завдання подекуди можуть забирати до 10 годин на тиждень. Це час, який можна було б присвятити змістовному наповненню уроків, пошуку нових підходів до викладання та розвитку знань і навичок дітей. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Сучасний цифровий інструмент для шкіл

Утім, за останні роки українська освіта стала більш цифровою, а школи почали активніше використовувати інструменти, які допомагають автоматизувати щоденну роботу. Один із них – державна освітня екосистема "Мрія", до якої вже долучилися заклади з усіх 24 областей України. Серед них – великі ліцеї в обласних центрах, невеликі школи в громадах і заклади у прифронтових містах. Усі вони безоплатно користуються системою.

Наразі "Мрія" об'єднує вже мільйон активних користувачів – учителів, учнів і батьків. Екосистема допомагає їм спрощувати щоденні справи. Наприклад, учителю більше не потрібно витрачати час на підрахунок підсумкових оцінок, адже в Мрії це можна зробити автоматично. Учень, який пропустив заняття, може самостійно переглянути тему уроку, знайти домашнє завдання та необхідні матеріали. А батькам не доводиться шукати інформацію серед десятків повідомлень у шкільних чатах, щоб дізнатися про зміни в розкладі чи перевірити успішність дитини.

Про те, що змінилося для них, найкраще розкажуть самі вчителі, учні та батьки.

Запоріжжя: стежити за навчанням у випускному класі

У прифронтовому Запоріжжі, де школи щодня працюють в умовах безпекових викликів, особливо важливо, щоб діти могли продовжувати навчання. Сьогодні "Мрією" користуються практично всі заклади освіти міста. Учні можуть у будь-який момент перевірити розклад, домашні завдання, оцінки, а також побачити оголошення від учителів.

Для Рената Рекуна, випускника Запорізького обласного академічного ліцею "Січовий колегіум", "Мрія" була одним з інструментів підготовки до завершення школи та вступу в університет. Протягом випускного року він регулярно перевіряв свої результати в застосунку, щоб бачити, як змінюється успішність і яким предметам потрібно приділити більше уваги.

"Мрією" я користувався, щоб переглядати свою активність і стежити за успіхами в навчанні. Мені подобалося, що її можливості вже значно ширші, ніж у звичайного електронного щоденника. Наприклад, Мрія ID можна використовувати як учнівський документ у громадському транспорті та отримувати пільгу", – розповідає Ренат Рекун.

Сьогодні Ренат уже навчається в КПІ, куди вступив на бюджет. Його історія показує, як цифрові інструменти можуть супроводжувати учнів на різних етапах освітнього шляху – допомагати стежити за власними результатами та краще орієнтуватися в навчанні. Водночас вони відкривають й інші можливості для школярів, зокрема пільговий проїзд за електронним учнівським квитком, доступ до пізнавального контенту та пошук гуртків за інтересами.

Сколе: менше підрахунків наприкінці семестру

Для Світлани Губиш, директорки Сколівського ЗЗСО, одна з найбільш відчутних змін після переходу на "Мрію" – те, скільки щоденної ручної роботи система може забрати на себе. Особливо це помітно наприкінці семестру, коли навантаження на вчителів зростає. Тоді потрібно переглянути всі результати учнів, підрахувати тематичні й семестрові оцінки, перевірити журнали та вчасно завершити навчальний період.

"Найбільше мені подобається автоматичне виставлення підсумкових оцінок. Раніше нам доводилося самим рахувати тематичні й семестрові оцінки, переглядати всі попередні результати. У "Мрії" система сама пропонує оцінку, а вчитель може її підтвердити або відредагувати. Це справді дуже спростило роботу", – розповідає Світлана Губиш.

Крім цього, "Мрія" допомагає автоматизувати й інші щоденні процеси. Наприклад, класному керівнику достатньо один раз відмітити відсутніх учнів, після чого ця інформація автоматично з'являється в журналах усіх учителів-предметників. Календарно-тематичне планування також не потрібно щоразу створювати з нуля. Учителі можуть імпортувати готовий план, щоб не вносити всі теми уроків вручну. А ШІ-генератор тестів допомагає швидше готувати завдання до уроків і автоматично перевіряти відповіді учнів.

Микільське-на-Дніпрі: змінити розклад і одразу повідомити всю школу

Зараз доводиться постійно адаптувати навчальний процес до нових обставин. Для адміністрації це означає необхідність швидко реагувати на зміни, коригувати розклад і вчасно повідомляти про це вчителів, учнів і батьків.

Саме цю перевагу "Мрії" найбільше відзначає Лілія Водоп'янова, директорка Микільської-на-Дніпрі гімназії. Для адміністрації школи вбудований розклад у Мрії став інструментом, який дозволяє швидко реагувати на зміни протягом навчального року. Якщо потрібно перенести урок або зробити заміну, адміністрація вносить коригування в систему, і вони одразу стають доступними всім учасникам освітнього процесу.

"Нам дуже як адміністрації допомагає вбудований розклад. Можна дуже швидко внести зміни та за секунди донести це до кожного учасника освітнього процесу", – говорить Лілія.

Водночас робота адміністрації не обмежується лише розкладом. Потрібно стежити за відвідуваністю, динамікою класів і виконанням навчальних програм. У "Мрії" ця інформація зібрана в одному середовищі, тому керівництву школи не доводиться шукати її в різних таблицях, журналах і чатах. Це допомагає краще координувати роботу всього закладу.

Аполонівка: менше повідомлень учителю, більше розуміння для батьків

Для батьків навчання дитини – це багато щоденних запитань. Який сьогодні розклад, що задали додому, чи була дитина на всіх уроках, які оцінки отримала та як змінюються її результати. Раніше цю інформацію часто доводилося шукати в шкільних чатах, уточнювати в дитини або запитувати в класного керівника.

У школах, які працюють із "Мрією", батьки можуть самостійно стежити за навчанням дитини. У застосунку доступні розклад, домашні завдання, оцінки, відвідуваність і коментарі вчителів. Також можна бачити, як змінюється успішність із різних предметів, і вчасно помічати, коли дитині може знадобитися додаткова увага чи підтримка.

Саме цю можливість відзначає Наталія Балаур, директорка Аполонівської гімназії. За її словами, батькам стало простіше отримувати потрібну інформацію та розуміти, на що варто звернути увагу в навчанні дитини.

"Наші батьки бачать, який розклад у їхньої дитини, чи була вона сьогодні на уроці, бачать оцінки й можуть проаналізувати їх, не телефонуючи щоразу вчителю. І вже самі розуміють, над чим працювати вдома з дитиною", – розповідає Наталія Балаур.

Це змінює і саму комунікацію між школою та родиною. Коли базова інформація вже доступна батькам, розмова з учителем може бути про те, чому змінилися результати, що вдається дитині найкраще й де їй потрібна підтримка. А захищені чати в "Мрії" дозволяють вести цю комунікацію в тому самому середовищі, де зберігається решта інформації про навчання.

Різні школи, але спільні процеси

Запоріжжя, Сколе, Микільське-на-Дніпрі, Аполонівка – різні громади, школи різного розміру й умови, у яких сьогодні доводиться організовувати навчання. Водночас усі вони щодня вирішують багато схожих завдань.

Саме з цим допомагає "Мрія". І що більше шкіл користуються екосистемою, то більше учнів, учителів і батьків отримують доступ до сучасних цифрових інструментів незалежно від того, де вони живуть і навчаються.

При цьому "Мрія" повністю безоплатна для закладів освіти, учителів, учнів і батьків та не потребує фінансування з бюджетів шкіл чи громад. Долучитися може будь-яка українська школа. Для цього адміністрація може подати заявку на офіційному сайті "Мрії", після чого команда допоможе пройти всі етапи підключення, налаштувати систему та підготувати вчителів до роботи.

Саме в цьому полягає місія "Мрії" – не просто об'єднувати дедалі більше шкіл, а допомагати вирішувати спільні для них проблеми на рівні всієї української освіти.