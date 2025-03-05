За лічені хвилини до початку виступу Трампа у Білому домі опублікував уривки з його промови, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Деякі з них стосувалися України.
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Дональд Трамп запевняє, що "невтомно працює", аби припинити війну в Україні.
"Мільйони українців і росіян були даремно вбиті або поранені в цьому жахливому і жорстокому конфлікті, кінця якому не видно. Сполучені Штати направили сотні мільярдів доларів на підтримку оборони України", - заявив він.
Тим часом, на жаль, Європа витратила більше грошей на купівлю російської нафти та газу, ніж на захист України – значно,
– дорікнув Трамп.
І додав, що "Байден виділив на цю боротьбу більше грошей, ніж Європа."