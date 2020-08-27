Під час капітального ремонту автодоріг на Черкащині бюджету області завдали збитків на понад мільйон гривень. Все через результати проведення тендеру. Крім цього, дорога виявилась неякісною.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України. Сам тендер із заміни дорожнього покриття оголосили ще у 2019 році.

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Ремонту потребували 8 кілометрів дороги у Звенигородському районі. Як повідомили у СБУ, переможцем конкурсу на загальну суму 15 мільйонів гривень стала комерційна структура із Київщини.

Там встановили, що підрядник не виконав умов договору. Він здійснив лише часткову заміну асфальту. Проте відремонтував не всі 8 кілометрів із зазначених, а лише 6. Однак і це зробили недобросовісно.

Через недотримання технічних стандартів та використання неякісних матеріалів, вже через 4 місяці це призвело до руйнації дороги,

– йдеться у повідомленні.

Попри це все, до звітів виконавці внесли неправдиву інформацію про обсяги виконаних робіт, якість використаних матеріалів та значно завищили їхню вартість. Всі ці "зекономлені" гроші – 1, 1 мільйон гривень – підрядник собі привласнив.

Висновками будівельно-технічної експертизи, внаслідок зловживань комерсанти обласному бюджету завдали збитки на майже 1,1 мільйона гривень,

– додали в СБУ.

Відкрили кримінальне провадження керівнику підрядної організації за статтею про привласнення та зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах. Зараз розв'язують питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо. Верховна Рада підтримала угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо отримання 450 мільйонів та 50 мільйонів євро на дорожні проєкти.



Які дороги ремонтуватимуть та будуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу