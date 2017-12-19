Мінфін анонсував призначення нового голови та нову стратегію розвитку "ПриватБанку"

Голова Міністерства фінансів України Олександр Данилюк заявив, що незабаром буде обрано нового голову правління "ПриватБанку" та презентована нова стратегія розвитку.

Про це міністр сказав під час прес-конференції Міністерства фінансів щодо результатів роботи відомства за 2017 рік, передає "Укрінформ".

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"Найближчим часом буде обрано нового голову правління ПриватБанку та презентована нова стратегія розвитку", – сказав Данилюк.

За його словами, для банку це означає серйозний поштовх вперед і вихід на новий рівень.

Нагадаємо, 20 липня Наглядова рада "ПриватБанку" прийняла його відставку з посади голови правління, обов'язки нового глави почала виконувати Галина Пахачук.