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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Мінфін анонсував призначення нового голови та нову стратегію розвитку "ПриватБанку"

22:10, 19 грудня 1448 Читать новость на русском
Мінфін анонсував призначення нового голови
Мінфін анонсував призначення нового голови "Приватбанку" / Фото з відкритих джерел

Голова Міністерства фінансів України Олександр Данилюк заявив, що незабаром буде обрано нового голову правління "ПриватБанку" та презентована нова стратегія розвитку.

Про це міністр сказав під час прес-конференції Міністерства фінансів щодо результатів роботи відомства за 2017 рік, передає "Укрінформ".

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"Найближчим часом буде обрано нового голову правління ПриватБанку та презентована нова стратегія розвитку", сказав Данилюк.

За його словами, для банку це означає серйозний поштовх вперед і вихід на новий рівень.

Нагадаємо, 20 липня Наглядова рада "ПриватБанку" прийняла його відставку з посади голови правління, обов'язки нового глави почала виконувати Галина Пахачук.

Теги: Новини України Олександр Данилюк Міністерство фінансів України Націоналізація ПриватБанку
Джерело: 24 Канал
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