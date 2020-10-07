Фото, виконані у напрямку мінімалізм – особливо чарівні, адже можуть через простоту й монохромність передати глибокі сенси. Це доводить і Міжнародний фотоконкурс Minimalist Photography Awards, який уже оголосив переможців і опублікував найгарніші фотографії, від яких перехоплює подих.

У Міжнародному фотоконкурсі Minimalist Photography Awards могли взяти участь як професіонали цієї справи, так і фотографи-любителі. Головне правило конкурсу, щоб учасникам було 18 років, адже сам фотоконкурс є платним.

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Володар гран-прі отримав головний приз – грошову премію в розмірі 2 тисяч доларів. А найкращі роботи інших учасників публікуються в щорічній книжці та беруть участь у виставці на території Galerie Minimal Berlin.

У фотоконкурсі 11 категорій:

"Абстракція";

"Архітектура";

"Концептуальне фото";

"Файн-арт";

"Пейзаж";

"Довгі витримки";

"Нічна фотографія";

"Фотоманіпуляції";

"Портрет";

"Вулична фотографія";

"Відкрита тема".

Добірка фотографій переможців і фіналістів Minimalist Photography Awards 2020

У категорії "Аерофотографії" 1-е місце отримало фото Роберта Коранальдезі – "Люди-мурахи в морі".



Люди виглядають як мурахи в морі / Фото Роберта Коранальдезі

Гран-прі у 2020 році отримав за своє фото Джордж Бірн.

"Жовті сходи" / Фото Джорджа Бірна

Червоний капелюх гондольєра дуже виразно виглядає на фоні води.



Гондольєр в Венеції / Фото Яни Купчакової

3-е місце в категорії "Файн-арт" у 2020 році отримав Руперт Хеллер.



"Оточення" / Фото Руперт Хеллер

Людина у костюмі кукурудзи яскраво виділяється на загальному фоні. Автор знімку Ерік Давидов завдяки йому потрапив у фінал в категорії "Вулична фотографія".



"Кукурудза" / Фото Еріка Давидова

Парасольки на пляжі Прайя-ду-Пау у Португалії.



Фіналіст в категорії "Відкрита тема" / Фото Даніеля Хайліга

Фіналіст в категорії "Нічна фотографія". Автора дав гарну назву "Безсоння".



"Безсоння" / Фото Лоїка Казанова

Місто ще досі спить, а ліхтар зустрічає світанок. Це фото потрапило у фінал в категорії "Нічна фотографія".



"Ліхтар зустрічає світанок в Парижі" / Фото Жерома Меньє

3-е місце в категорії "Пейзаж" отримав автор Хільда Чемпіон. Мангрові ліси й так дивовижні по своїй природі, а на це фото виглядає як дуже казково.



"У мангрових заростях" / Фото Хільди ​​Чемпіон

3-е місце в категорії "Відкрита тема" отримав Джон Андреас Годвін за фото, яке він зробив на Лофотенських островах у Норвегії. Знімок отримав назву "Горизонт". М'які кольори фото віють спокоєм і теплом.



"Горизонт" / Фото Джона Андреаса Годвіна