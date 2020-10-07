Дивовижний мінімалізм: незвичні фото, які вражають своєю простотою
Фото, виконані у напрямку мінімалізм – особливо чарівні, адже можуть через простоту й монохромність передати глибокі сенси. Це доводить і Міжнародний фотоконкурс Minimalist Photography Awards, який уже оголосив переможців і опублікував найгарніші фотографії, від яких перехоплює подих.
У Міжнародному фотоконкурсі Minimalist Photography Awards могли взяти участь як професіонали цієї справи, так і фотографи-любителі. Головне правило конкурсу, щоб учасникам було 18 років, адже сам фотоконкурс є платним.
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Володар гран-прі отримав головний приз – грошову премію в розмірі 2 тисяч доларів. А найкращі роботи інших учасників публікуються в щорічній книжці та беруть участь у виставці на території Galerie Minimal Berlin.
У фотоконкурсі 11 категорій:
- "Абстракція";
- "Архітектура";
- "Концептуальне фото";
- "Файн-арт";
- "Пейзаж";
- "Довгі витримки";
- "Нічна фотографія";
- "Фотоманіпуляції";
- "Портрет";
- "Вулична фотографія";
- "Відкрита тема".
Добірка фотографій переможців і фіналістів Minimalist Photography Awards 2020
У категорії "Аерофотографії" 1-е місце отримало фото Роберта Коранальдезі – "Люди-мурахи в морі".
Люди виглядають як мурахи в морі / Фото Роберта Коранальдезі
Гран-прі у 2020 році отримав за своє фото Джордж Бірн.
"Жовті сходи" / Фото Джорджа Бірна
Червоний капелюх гондольєра дуже виразно виглядає на фоні води.
Гондольєр в Венеції / Фото Яни Купчакової
3-е місце в категорії "Файн-арт" у 2020 році отримав Руперт Хеллер.
"Оточення" / Фото Руперт Хеллер
Людина у костюмі кукурудзи яскраво виділяється на загальному фоні. Автор знімку Ерік Давидов завдяки йому потрапив у фінал в категорії "Вулична фотографія".
"Кукурудза" / Фото Еріка Давидова
Парасольки на пляжі Прайя-ду-Пау у Португалії.
Фіналіст в категорії "Відкрита тема" / Фото Даніеля Хайліга
Фіналіст в категорії "Нічна фотографія". Автора дав гарну назву "Безсоння".
"Безсоння" / Фото Лоїка Казанова
Місто ще досі спить, а ліхтар зустрічає світанок. Це фото потрапило у фінал в категорії "Нічна фотографія".
"Ліхтар зустрічає світанок в Парижі" / Фото Жерома Меньє
3-е місце в категорії "Пейзаж" отримав автор Хільда Чемпіон. Мангрові ліси й так дивовижні по своїй природі, а на це фото виглядає як дуже казково.
"У мангрових заростях" / Фото Хільди Чемпіон
3-е місце в категорії "Відкрита тема" отримав Джон Андреас Годвін за фото, яке він зробив на Лофотенських островах у Норвегії. Знімок отримав назву "Горизонт". М'які кольори фото віють спокоєм і теплом.
"Горизонт" / Фото Джона Андреаса Годвіна