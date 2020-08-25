Верховна Рада на позачерговому засіданні 25 серпня проголосувала за підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року. Таким чином з вересня мінімальна зарплата має збільшитися на 277 гривень.

За законопроєкт авторства президента Зеленського проголосували 295 депутатів, повідомляє 24 канал.

До теми Бізнес постраждає: чим небезпечне підвищення мінімальної заробітної плати

Хто голосував за підвищення мінімалки

Фракція "Слуга народу" – 231 нардеп,

ОПЗЖ – 26,

"За майбутнє" – 12,

"Довіра" – 15 ,

та 11 позафракційних.

Що про підвищення мінімальної зарплати кажуть в уряді

У Мінфіні запевняють, що завдяки збільшенню мінімальної зарплати у 2020 році близько 1,7 мільйярда гривень додатково отримає Пенсійний фонд. Ще 1,2 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб розподіляться між місцевими бюджетами і держбюджетом.

Міністр фінансів Сергій Марченко додав, що законопроєктом передбачено збільшення видатків на 4 мільярди гривень за рахунок економії видатків на обслуговування держборгу в сумі 3,5 мільярда гривень. За його словами, це пов'язано з відхиленням фактичного курсу гривні щодо іноземних валют у порівнянні з прогнозом.

Водночас прем'єр Денис Шмигаль заявив, що економіка не отримає надмірного інфляційного тиску через підвищення мінімальної зарплати.

Коли і наскільки планують збільшувати мінімалку

Президент Володимир Зеленський сподівається на ще два етапи збільшення мінімальної зарплати – з 5 000 до 6 000, а впродовж 2021 року – до 6,5 тисяч гривень.

За словами глави держави, після підвищення мінімальної заробітної плати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив'язаною до мінімальної зарплати.

Радник президента з економічних питань Олег Устенко вважає, що бізнес платитиме більше податків.

Це кроки у напрямку цивілізованого рівня життя в Україні. Карантин продовжується, але після серйозної паузи, коли понад два місяці не працювали ні підприємці, ні ФОПи, зараз дуже важливо трішки підтримати людей,

– зазначив Володимир Зеленський.

Критика законопроєкту

Заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк з фракції "Голос" вважає, що президентський законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати негативно вплине на збільшення податків і зборів.

За словами депутата, в результаті підвищення "мінімалки" відразу зросте єдиний податок майже на 260 гривень на місяць, виросте і єдиний соціальний внесок на 60 гривень на початку і на 400 гривень на місяць через рік. Також зросте податок на нерухомість, туристичний і військовий збори.

Цей законопроєкт краще назвати скороченням робочих місць. Це про збільшення податків і зборів, в першу чергу для малих і середніх підприємців,

– вважає він.

Водночас депутати опозиційних фракцій та автори альтернативних законопроєктів під час обговорення наголошували на необхідності підвищення не лише мінімальної зарплати, а й мінімальної пенсії. А також на необхідності підвищення не лише мінімалки, а й зарплатні по всім тарифним розрядам.

Зверніть увагу! Наразі мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 гривень. Тобто зростання відбудеться на 5,86%.



Як підвищуватиметься мінімальна зарплата / Інфографіка 24 каналу