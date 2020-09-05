В Україні підняли мінімальну зарплату, а відтак і мінімальні пенсії за віком, які до неї прив’язані. Та насправді не всі відчують це підняття.

Кому та наскільки підняли пенсію та чому не всі відчують зміни, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Мінімальну зарплату в Україні підняли

З 1 вересня в Україні підняли мінімальну зарплату з 4 723 гривень до 5 тисяч гривень. Хоч це підняття і несуттєве, воно викликало багато дискусій серед експертів щодо доцільності. Детальніше про це в матеріалі Мінімальну зарплату піднімуть: плюси та мінуси для українців.

З 1 січня 2021 мінімальну зарплату планують підняти до 6 тисяч гривень, а з 1 липня – до 6 500 гривень. Щоправда, це повинні закласти в закон про державний бюджет на 2021 рік.

До розміру зарплати прив’язано багато виплат та податків, зокрема і розмір пенсій за віком.

Пенсії підняли

Кому підняли пенсії

Пенсіонери, які досягли 65 років і мають страховий стаж 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, отримають у вересні підвищення пенсій. Про це повідомили у Пенсійному фонді. Це близько 1,6 мільйона українських пенсіонерів. Щоправда, це стосується лише тих, які не працюють та не займаються підприємницькою діяльністю.

Що таке страховий стаж Страховий стаж – це період, впродовж якого ви чи хтось замість вас (наприклад, навчальний заклад, роботодавець) сплачував страхові внески до Пенсійного фонду України. Зараз це називається Єдиний соціальний внесок або ЄСВ. Тобто важливо, не скільки місяців ви працювали, а саме скільки місяців робили внески в ПФУ.



Щоб вийти на пенсію цього року, необхідний страховий стаж становить 27 років. Проте це стосується лише тих українців, які планують вийти на пенсії одразу по досягненню пенсійного віку, тобто у 60 років. У 63 роки можна вийти на пенсію зі стажем в 17 років, а у 65 років – відпрацювавши 15 років. З кожним роком необхідний страховий стаж збільшують.

Наскільки підняли пенсії

Мінімальна пенсія за віком зросла приблизно на 110 гривень з 1 889 до 2 000 гривень. Все тому, що вона вираховується як 40% від мінімальної зарплати. Тож, якщо "мінімалка" у січні зросте до 6 тисяч, мінімальна пенсія за віком становитиме 2 400, а у липні 2021 – 2 600 гривень.

Перерахунок пенсій здійснять і пенсіонерам, які отримували пенсію за віком, вищу, ніж мінімальну.

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Наслідки підняття пенсій

Насправді ці 1,6 мільйона пенсіонерів, яким здійснили перерахунок пенсії, можуть не відчути її підняття. В цьому запевнила наукова співробітниця інституту демографії НАНУ Лідія Ткаченко в ефірі Українського радіо.

Тут чекає велике розчарування, бо ці 1 мільйон 600 тисяч пенсіонерів, про яких йдеться, не побачать, мабуть, цієї надбавки, тому що коли у травні проводили індексацію, тоді встановлювали, що пенсія у людей з великим трудовим стажем не повинна становити менше ніж 2 100 гривень. Люди, які мають повний стаж, нині отримують 2 100,

– пояснила експертка.

І справді постановою КМУ передбачили з травня, що розмір мінімальної пенсії для людей які мають стаж не менше 30 років (для жінок) та 35 років (чоловіків) не може бути нижчим, ніж 2 100 гривень.

Тож фактично ті пенсіонери, які підлягають під цей критерій та отримують мінімальні пенсії, не відчують змін у вересні.

Пенсіонери в Україні: основні цифри

В Україні 11,24 мільйона пенсіонерів станом на липень. Тобто кожен четвертий українець – пенсіонер. Це чинить великий тиск на державний бюджет, адже надходжень у Пенсійний фонд недостатньо, щоб покривати всі пенсії. До прикладу, в серпні на виплати пенсій пішло 39,2 мільярда гривень. Тому ПФУ завжди дофінансовують із держбюджету. Щоб розв’язати проблему, Україна згодом планує перейти на систему добровільних внесків, де люди будуть робити внески на особисті накопичувальні пенсійні рахунки.



станом на липень. Тобто кожен четвертий українець – пенсіонер. Це чинить великий тиск на державний бюджет, адже надходжень у Пенсійний фонд недостатньо, щоб покривати всі пенсії. До прикладу, в серпні на виплати пенсій пішло 39,2 мільярда гривень. Тому ПФУ завжди дофінансовують із держбюджету. Щоб розв’язати проблему, Україна згодом планує перейти на систему добровільних внесків, де люди будуть робити внески на особисті накопичувальні пенсійні рахунки. Мінімальна пенсія в Україні зросла до 1 712 гривень у липні через підняття прожиткового мінімуму. Наступне підняття заплановане на 1 грудня – до 1 769 гривень.



у липні через підняття прожиткового мінімуму. Наступне підняття заплановане на 1 грудня – до 1 769 гривень. Середній розмір пенсії становив 3 393 гривні у липні.



у липні. Майже половина пенсіонерів отримують пенсії у розмірі від 2 до 3 тисяч гривень. Меншу суму отримують 17% пенсіонерів. Пенсії в понад 10 тисяч отримують лиш 2,96% пенсіонерів в Україні.

Середні пенсії в Україні за категоріями:

пенсії за віком – 3 413 гривень;

по інвалідності – 2 641 гривня;

у зв'язку з втратою годувальника – 3 005 гривень;

за вислугу років – 3 060 гривень;

соціальні пенсії – 1 729 гривень;

довічне грошове утримання суддів – 51 171 гривня;

пенсії військовослужбовців – 5 454 гривні.



Середні пенсії за категоріями / Інфографіка 24 каналу

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Порівняння українських та закордонних пенсій

Українські пенсії – найнижчі у Європі. Ми порівняли їх із 4 країнами, завчасно перевівши все у гривні:

Мінімальні пенсії:

Україна – 1 712 гривень;

Білорусь – 3 000 гривень;

Румунія – 4 700 гривень;

Польща – 8 800 гривень.

У Німеччині немає такого поняття як мінімальна пенсія, але бідними пенсіонерами там вважаються ті, хто отримує 37 500 гривень.