Українці, яким понад 75 років, можуть отримати доплати до пенсій: деталі
Уряд та парламент хочуть запровадити доплати до пенсій для пенсіонерів віком від 75 років. Такі зміни хочуть ввести вже з 2021 року.
Про це повідомила голова комітету Ради з питань соцполітики і захисту прав ветеранів Галина Третьякова, пише "Інтерфакс-Україна".
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Вона наголосила, що ці люди працювали ще за часів СРСР. Зарплати тоді були не надто високими, тож їхня теперішня пенсія не є справедливою.
Чекаємо на 15 вересня, коли буде внесено держбюджет. Я постійно спілкуюся з міністром фінансів. Він закладає надбавку і для осіб 75+,
– запевнила Третьякова.
Вона також зауважила, що у 2020 році Рада ухвалила закони, згідно з якими люди віком понад 80 років додатково отримали не лише одноразову доплату (тисячу гривень), а й доплату до пенсії довічно – 500 гривень щомісяця
Раніше Кабмін встановив порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги одиноким пенсіонерам, які старші за 80 років та які потребують стороннього догляду. Щомісяця їм виплачуватимуть 685 гривень.