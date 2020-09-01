Уряд та парламент хочуть запровадити доплати до пенсій для пенсіонерів віком від 75 років. Такі зміни хочуть ввести вже з 2021 року.

Про це повідомила голова комітету Ради з питань соцполітики і захисту прав ветеранів Галина Третьякова, пише "Інтерфакс-Україна".

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Вона наголосила, що ці люди працювали ще за часів СРСР. Зарплати тоді були не надто високими, тож їхня теперішня пенсія не є справедливою.

Чекаємо на 15 вересня, коли буде внесено держбюджет. Я постійно спілкуюся з міністром фінансів. Він закладає надбавку і для осіб 75+,

– запевнила Третьякова.

Вона також зауважила, що у 2020 році Рада ухвалила закони, згідно з якими люди віком понад 80 років додатково отримали не лише одноразову доплату (тисячу гривень), а й доплату до пенсії довічно – 500 гривень щомісяця

Раніше Кабмін встановив порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги одиноким пенсіонерам, які старші за 80 років та які потребують стороннього догляду. Щомісяця їм виплачуватимуть 685 гривень.

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