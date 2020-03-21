Міністр економіки Петрашко подав "пусту" декаларацію і "забув" про квартиру у Москві

Ігор Петрашко у день свого призначення 17 березня подав декларацію кандидата на пост міністра економіки. Щоправда декларація виявилася напів пустою, і в ній абсолютно відсутня інформація про автомобілі, гроші чи доходи урядовця.

Ба більше, Петрашко "забув" задекларувати елітний котедж під Києвом і квартиру у Москві, мовиться у розслідуванні проєкту "Схеми".

До слова Рада призначила Ігоря Петрашка міністром економіки

Єдине, що вказано у декларації Петрашка – квартира у Києві на 90 квадратних метрів, а також російське громадянство його дружини Світлани. До слова, у них двоє дітей – Матвій і Максим.

Втім якщо погортати декларацію міністра економіки трохи вниз, то розпочинається найцікавіше – нічого. Там абсолютно відсутня інформація про будь-яку іншу нерухомість, автівки Петрашка чи навіть його зарплату на попередньому місці роботи.

Журналісти з'ясували, що дружина міністра володіє квартирою у Москві на 109 квадратів. Її вартість становить понад 18 мільйонів рублів або понад 6 мільйонів гривень.

Крім того, згідно з реєстром МВС, у власності Петрашка є одразу два позашляховики:

Suzuki Vitara S 2016 року випуску – вартість від 14 тисяч доларів або майже 400 тисяч гривень;

Land Rover Range Rover Sport 2017 року випуску – від 60 тисяч доларів або понад 1 мільйон 600 тисяч гривень.

Цікаво Ігор Петрашко: що відомо про нового міністра економіки

Сам Петрашко пояснив, що до входження на посаду йому обов'язково потрібно було подати декларацію, але нормально заповнити її він не мав часу.

Я подав без наповнення, бо ви ж розумієте, що зібрати таку кількість документів за такий короткий час неможливо. Зараз збираю і сподіваюся до встановленого законом терміну подати виправлену декларацію,

– сказав міністр.

Яка відповідальність може бути за таку халатність?Поки що у міністра є 7-денний термін, у який можна внести зміни до вже поданої декларації. Тобто законно він може повносити усе, про що "забув", до 24 березня.



Пізніше вже наступає кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. За це Петрашко може відбутися штрафом у 42,5 тисячі гривень, а може і загриміти за ґрати на термін до 2 років.