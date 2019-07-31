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      Міністр МВС Румунії подав у відставку через скандал з вбивством дітей

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      Ніколає Моґа
      Ніколає Моґа / Podul.ro

      У Румунії міністр внутрішніх справ Ніколає Моґа подав у відставку через скандал щодо вбивства дівчат-підлітків.

      За його словами, протягом шести днів, які він очолював міністерство, було зроблене все можливе для виявлення винних у справі про вбивства дітей, повідомляє "Радіо Свобода".

      "Я вірю чесним і професійним людям в міністерстві, що вони зможуть завершити роботу, яку ми почали разом. Ми повинні забезпечити, щоб такі події більше не повторилися в майбутньому", – зазначив він.

      Читайте також: Чому Авакова досі не відправили у відставку: пояснення експерта

      Міністр був призначений на посаду 24 липня – у день викрадення 15-річної Александри Мецешану.

      Я прийняв це рішення, щоб зберегти престиж відомства після поганої роботи окремих його працівників, які були звільнені або покарані,
      — сказав Мога.

      Що відомо про справу?

      У день призначення жорстоко в містечку Каракал повіту Олт жорстоко вбили 15-річну Александру.

      Вона тричі зателефонувати до поліції, повідомити місцезнаходження. Втім поліцейські проігнорували прохання дитини про допомогу. Пошуку розпочали лише наступного дня після зникнення. Та знайшли лише її останки. А окрім них, у будинку злочинця виявили ще тіло 18-річного хлопця. А згодом і ще дівчинки - підлітка, яка зникла раніше. У скоєному зізнався 64-річний чоловік, який її підвозив.

      Обурені бездіяльністю поліцейських, через що загинули діти, у румунській столиці Бухаресті люди вийшли на протест під будівлю тамтешнього МВС. Вимагали відставки міністра внутрішніх справ і домоглися свого.

      Це не вперше, коли у світі очільники силових відомств ідуть з посади за власним бажанням, аби зберегти авторитет – і власний, і силових структур. У квітні 2018 у відставку пішов увесь уряд Словаччини на чолі з прем'єром Робертом Фіцо. Усе через вбивство журналіста-розслідувача Яна Кучака. Разом з ними звільнився й очільник поліції Тібор Гашпар.

      blog_ava
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      Теги: Румунія Діти і неповнолітні
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