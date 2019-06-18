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      Чому Авакова досі не відправили у відставку: пояснення експерта

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      Минулого тижня парламентарі не змогли відправити у відставку міністрів оборони та закордонних справ, а також голову СБУ, бо їм забракло голосів. Чи вистачило б голосів на те, щоб відправити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у відставку – розповів керівник проектів громадської організації Центр.UA Андрій Андрушків.

      Як зазначив Андрушків у прямому ефірі 24 каналу, у питанні Арсена Авакова суть полягає суто у процедурі. 

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      Він наголосив, що для того, аби відправити Авакова у відставку потрібно сформувати порядок денний. Це можуть зробити або депутати, або ж безпосередньо президент на позачерговому засіданні, який він сам і ініціює.

      В країні, де не відбулася нормальна реформа силових структур, де вертикаль поліції чітко і жорстко керується центром, і працює правило "покривання своїх" – політики просто не ризикують стати неугодними міністру Авакову. Адже він зможе застосовувати до них певні важелі впливу через силові структури,
      – сказав Андрушків.

      Експерт додав, що силовий блок і міністр внутрішніх справ – це дуже впливова людина. До слова, Арсен Аваков був міністром трьох останніх урядів. тож, на думку Андрія, багато хто з нардепів просто не ризикують нічого робити проти Авакова. 


      Провали на посаді Арсена Авакова

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      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Володимир Зеленський Арсен Аваков Скандал
      Джерело: 24 канал
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