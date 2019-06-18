Чому Авакова досі не відправили у відставку: пояснення експерта

Минулого тижня парламентарі не змогли відправити у відставку міністрів оборони та закордонних справ, а також голову СБУ, бо їм забракло голосів. Чи вистачило б голосів на те, щоб відправити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у відставку – розповів керівник проектів громадської організації Центр.UA Андрій Андрушків.

Як зазначив Андрушків у прямому ефірі 24 каналу, у питанні Арсена Авакова суть полягає суто у процедурі.

Читайте також: Три справи, за які Аваков не поніс відповідальності

Він наголосив, що для того, аби відправити Авакова у відставку потрібно сформувати порядок денний. Це можуть зробити або депутати, або ж безпосередньо президент на позачерговому засіданні, який він сам і ініціює.

В країні, де не відбулася нормальна реформа силових структур, де вертикаль поліції чітко і жорстко керується центром, і працює правило "покривання своїх" – політики просто не ризикують стати неугодними міністру Авакову. Адже він зможе застосовувати до них певні важелі впливу через силові структури,

– сказав Андрушків.

Експерт додав, що силовий блок і міністр внутрішніх справ – це дуже впливова людина. До слова, Арсен Аваков був міністром трьох останніх урядів. тож, на думку Андрія, багато хто з нардепів просто не ризикують нічого робити проти Авакова.



Провали на посаді Арсена Авакова

Більше про те, хто такий Арсен Аваков – читайте у матеріалі 24 каналу.