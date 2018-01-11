Міністр Омелян словесно розгромив можливості "Укрзалізниці"

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян висловив переконання, що "Укрзалізниця" ніколи не зможе самостійно виготовляти якісні локомотиви та вагони.

Про це міністр сказав в ефірі "5 каналу".

"Укрзалізниця" ніколи не зможе самостійно будувати якісно локомотиви, ніколи не побудує якісні вагони. Коли вони розповідають про свої пасажирські поїзди, це, вибачте, технології минулого століття. Вагони – конструкції 50-х років минулого століття, локомотиви – 60-70-х років", – заявив Омелян.

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Міністр запевнив, що із названих ним причин зупиняються перевезення і падає швидкість.

"Це абсурд, коли у 21 столітті швидкість вантажних перевезень – максимум 40 кілометрів на годину, а пасажирських – до сотні у кращому випадку", – обурився Омелян.

Міністр також наголосив, що на його думку, "Укрзалізниця" повинна заробляти гроші на вантажних і пасажирських перевезеннях, а "усе інше – від лукавого".