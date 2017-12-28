Міністр розповів про ситуацію з роботою в Україні після введення безвізу з ЄС

У четвер, 28 грудня, міністр соціальної політики України Андрій Рева розповів, що після набуття чинності безвізового режиму з Євросоюзом у країні на ринку праці зменшився конкурс на одну вакансію.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Тенденція на ринку праці така, що у зв'язку з відкриттям безвізового режиму, можливостями для працевлаштування у сусідніх країнах, зменшилося навантаження на одне робоче місце людей, які проживають і мають намір працювати в Україні", – пояснив Рева.

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Міністр також запевнив, що в такій ситуації роботодавці змушені збільшувати рівень зарплати, а також активніше працювати з Центрами зайнятості.

Так, Рева розповів, що у 2017 році всього Центрами зайнятості в Україні було працевлаштовано 746 тисяч осіб. Із цієї кількості 45% були працевлаштовані ще до того, як отримали статус безробітного, а 11 тисяч осіб є учасниками АТО.

Міністр додав, що у порівнянні із показником минулого року загальна кількість безробітних впала на 9%.

До слова, в. о. голови Держслужби зайнятості Валерій Ярошенко заявив, що в Україні у 2018 році буде створено близько 1 мільйона 100 тисяч робочих місць.