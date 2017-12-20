Є загроза для безвізу: в ЄС назвали причину

Євросоюз вимагає від України негайно посилити боротьбу з корупцією.

Про це мовиться у щорічній доповіді Єврокомісії про імплементацію критеріїв для безвізового режиму країнами Західних Балкан та "Східного партнерства", повідомляє "Укрінформ".

В Євросоюзі зазначили, що боротьба з корупцією є однією із головних вимог функціонування безвізового режиму для українських громадян для подорожей Шенгенською зоною.

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З огляду на останні події, Україна також потребує здійснення негайних дій щодо забезпечення антикорупційних заходів, які були зроблені у рамках попередніх реформ та забезпечити подальший прогрес,

– мовиться у документі.

У Єврокомісї наголосили, що відслідковуватимуть дотримання цих вимог країнами Західних Балкан та учасниками "Східного партнерства" й оприлюднить наступну доповідь у 2018 році.