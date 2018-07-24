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Міністри фінансів "Великої двадцятки" назвали головні загрози для світової економіки

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"Велика двадцятка"
"Велика двадцятка" / Фото з соцмереж

Міністри фінансів і голови нацбанків країн "Великої двадцятки" визначили головні загрози для світової економіки.

Про це повідомляє Reuters.

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Вони зазначили, що фактори, які загрожують світовій економіці, включають в себе зростаючу фінансову вразливість, посилення напруженості в торгівлі та геополітиці, а також глобальні дисбаланси, у тому числі й слабке структурне зростання в країнах із розвиненою економікою.

В організації додали, що розвиток основних економік світу відбувається нерівномірно, а це створює ризики в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Міністри наголоси на необхідності посилити діалог і зміцнювати довіру між країнами. За їхніми словами, торгівля важлива для світової економіки, але вона повинна бути справедливою і взаємною.

Нагадаємо, заступник директора Центру Східної Азії Центрального розвідувального управління США Майкл Коллінз заявив, що Китай веде проти Сполучених Штатів Америки холодну війну і глобально працює на підрив інтересів Вашингтону у світі.

Теги: мито
Джерело: 24 Канал
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