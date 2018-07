Євросоюз запровадив величезне мито на українську металургію

Європейська комісія ухвалила рішення запровадити захисні заходи щодо своєї металургійної продукції у рамках антидемпінгового розслідування.

Про це повідомляє прес-служби Міністерства економіки.

"Тарифні квоти будуть застосовуватися на основі принципу "first come, first served" (перший прийшов – перший отримав), а після того як квота буде вичерпана до наступних поставок застосовуватиметься мито у розмірі 25%", – йдеться у повідомлені.

Митні обмеження набули чинності у четвер, 19 липня. Обмеження встановлюються на ввезення 28 видів металургійної продукції, до 23 видів з яких застосують тарифні квоти терміном на 200 днів.

В українському уряді наполягають, що такі дії суперечать нормам Світової організації торгівлі. І відстоюють права українських виробників.

"Мінекономрозвитку разом з українськими виробниками продовжує відстоювати інтереси України в рамках процедури розслідування. Так, у вересні заплановано проведення слухань, у яких братимуть участь представники Мінекономрозвитку та ряд українських виробників, які представлятимуть позицію української сторони перед Європейською комісією", – заявили у Мінекономіки.