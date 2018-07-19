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Евросоюз ввел огромную пошлину на украинскую металлургию

459 Читати новину українською
Евросоюз ввел пошлины против Украины
Евросоюз ввел пошлины против Украины / rbc.ua

Европейская комиссия приняла решение ввести защитные меры относительно своей металлургической продукции в рамках антидемпингового расследования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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"Тарифные квоты будут применяться на основе принципа "first come, first served"(первый пришел – первый получил), а после того как квота будет исчерпана к следующим поставкам будет применяться пошлина в размере 25%", – говорится в сообщении.

Таможенные ограничения вступили в силу в четверг, 19 июля. Ограничения устанавливаются на ввоз 28 видов металлургической продукции, до 23 видов из которых применят тарифные квоты сроком на 200 дней.

В украинском правительстве настаивают, что такие действия противоречат нормам ВТО. И отстаивают права украинских производителей.

"Минэкономразвития вместе с украинскими производителями продолжает отстаивать интересы Украины в рамках процедуры расследования. Так, в сентябре запланировано проведение слушаний, в которых примут участие представители Минэкономразвития и ряд украинских производителей, которые будут представлять позицию украинской стороны перед Европейской комиссией", – заявили в Минэкономики.

Теги: Новости политики Министерство экономического развития и торговли пошлина Евросоюз
Источник: 24 Канал
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