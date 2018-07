Евросоюз ввел огромную пошлину на украинскую металлургию

Европейская комиссия приняла решение ввести защитные меры относительно своей металлургической продукции в рамках антидемпингового расследования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Тарифные квоты будут применяться на основе принципа "first come, first served"(первый пришел – первый получил), а после того как квота будет исчерпана к следующим поставкам будет применяться пошлина в размере 25%", – говорится в сообщении.



Таможенные ограничения вступили в силу в четверг, 19 июля. Ограничения устанавливаются на ввоз 28 видов металлургической продукции, до 23 видов из которых применят тарифные квоты сроком на 200 дней.



В украинском правительстве настаивают, что такие действия противоречат нормам ВТО. И отстаивают права украинских производителей.



"Минэкономразвития вместе с украинскими производителями продолжает отстаивать интересы Украины в рамках процедуры расследования. Так, в сентябре запланировано проведение слушаний, в которых примут участие представители Минэкономразвития и ряд украинских производителей, которые будут представлять позицию украинской стороны перед Европейской комиссией", – заявили в Минэкономики.