Окупанти "захопили" село, якого не існує з 1997 року: міноборони Росії потрапило у конфуз

Російська пропаганда знову спробувала відзвітувати про гучні здобутки на фронті, але втрапила у курйозну халепу. Окупанти урочисто оголосили про захоплення населеного пункту, якого насправді давно не існує на карті.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, пропагандистські ресурси країни-агресорки активно поширюють заяву свого міноборони про нібито захоплення села Щербаківка на Харківщині.

Чому заява міноборони Росії є фейковою?

Насправді ж село Щербаківка було офіційно ліквідоване ще у 1997 році, оскільки на той момент у ньому не залишилося жодного мешканця. Станом на 2026 рік такого населеного пункту в Україні просто не існує.

У відомстві наголошують, що це далеко не перший випадок брехні військового керівництва Росії. Раніше очільник російського генштабу Валерій Герасимов неодноразово офіційно доповідав про повне захоплення Куп'янська та Куп'янська-Вузлового, які росіяни насправді не контролюють.

Фейк російського міноборони / Скриншот

Нагадаємо, що раніше Інститут вивчення війни повідомляв про те, що окупанти на постійній основі брешуть про успіхи у Харківській та Сумській областях.

За даними ISW, з 22 липня росіяни майже щодня заявляють про захоплення населених пунктів на Харківщині та Сумщині. Водночас аналітики не бачать на фронті ознак, які б підтверджували такі заяви.

Росіяни генерують відео за допомогою штучного інтелекту, щоб створити враження захоплення сіл. Мета такої пропаганди – переконати партнерів України, що Росія нібито перемагає, а підтримувати Київ далі немає сенсу.