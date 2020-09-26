У мережі розповсюджують інформацію про те, що курсанти Харківського Національного університету Повітряних сил після авіакатастрофи АН-26 нібито не мають бажання продовжувати навчання і забирають документи. У Міноборони вже відреагували, назвавши інформацію фейком.

У Міністерстві оборони таку інформацію назвали наклепом. Про це повідомляє речниця міністра оборони України Світлана Павловська, пише "Укрінформ".

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У відомстві зазначили, що розповсюдження фейку є елементом інформаційної війни.

Це інформація, яка не відповідає дійсності. І ті, хто її розповсюджують, мають певні деструктивні наміри впливати на настрої наших громадян, взагалі не враховуючи те, що зараз ми перебуваємо в особливий період у стані війни з агресором,

– зазначила Павловська.

Вона додала, що "ніхто ніяких документів не забирає". Навпаки, увага сьогодні зосереджена на проведенні слідчих дій та пошуком фактів, які можуть свідчити про причини цієї трагедії.

"Зараз всі дуже згуртовані. Тому що рідні зазнали таку втрату і всі прагнуть допомогти", – підсумувала речниця міністра оборони України.

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Падіння літака біля Чугуєва: останні новини

Військовий літак АН-26 розбився при заході на посадку близько 20:45 поблизу міста Чугуїв. На борту літака перебували 27 осіб : 7 членів екіпажу та 20 курсантів.

близько 20:45 поблизу міста Чугуїв. На борту літака : 7 членів екіпажу та 20 курсантів. На жаль, 26 людей загинули, ще один курсант наразі перебуває у лікарні. Зі самого початку, курсантів мало бути 21, але одного хлопця не допустили до виконання польоту.

Зі самого початку, курсантів мало бути 21, але одного хлопця не допустили до виконання польоту. На борту літака перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, а також військові льотчики.

О 22:00 пожежниками вдалося ліквідувати пожежу та загасити літак.

Глава Міноборони Андрій Таран заявив, що на місці трагедії знайшли чорні скриньки. Вони вціліли й незабаром їх передадуть на розшифровку.

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