Україна дотримується норм міжнародного права. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Цікаво "Що тобі дали москалі": підполковник ЗСУ звернувся до свого брата – депутата Держдуми Росії

Саме тому усім полоненим окупантам дають можливість зв'язатися з сім'єю.

У нас відкриті гарячі лінії. За перші кілька днів було близько 10 тисячі дзвінків. Це російські матері, яким збрехали, що їхні діти перебувають на навчанні, а насправді їх відправили вбивати мирних українців,

– сказала Маляр.

Номери гарячої лінії "Вернись живым из Украины":

+38 089 420 1860,

+38 089 420 1861,

+38 089 420 1862.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!