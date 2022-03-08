Україна дотримується норм міжнародного права. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
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Саме тому усім полоненим окупантам дають можливість зв'язатися з сім'єю.
У нас відкриті гарячі лінії. За перші кілька днів було близько 10 тисячі дзвінків. Це російські матері, яким збрехали, що їхні діти перебувають на навчанні, а насправді їх відправили вбивати мирних українців,
– сказала Маляр.
Номери гарячої лінії "Вернись живым из Украины":
- +38 089 420 1860,
- +38 089 420 1861,
- +38 089 420 1862.
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