Міносвіти доручило вишам обмежити доступ до сайтів з доменами ".ru" та ".ру"

Міністерство освіти доручило обмежити доступ до доменних зон ".ru" і ".ру" вищим навчальним закладам та іншим установам.

Відповідне доручення створено згідно з Доктриною інформаційної безпеки, затвердженої Указом президента №47 від 25.02.2017, передає "Українська правда. Життя".

Згідно з документом, обмеження доступу до доменних зон ".ru" і ".ру" має не допустити завдання "шкоди інтересам України в інформаційній безпеці".

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Обмеження стосується усіх випадків, окрім виняткових ситуацій, коли доступ надається певному колу співробітників.

Зазначається, що усі міністерства отримали відповідні доручення від Кабміну.

МОН зобов'язали обмежити доступ до доменних зон ".ru" і ".ру" та використання російських поштових Mail.ru, Rambler та Yandex у робочих цілях резолюцією заступника держсекретаря КМУ Сергія Кушніра.