У столиці Білорусі силовики прийшли до філій російської компанії "Яндекс" й американської Uber. Мета візиту невідома, але озброєні силовики заблокували офіси й влаштували в них обшуки.

Про обшуки в іноземних компаніях, що мають свої офіси в Мінську, повідомляє телеграм-канал "Бинокль" з посиланням на Euroradio.

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Офіси заблоковані разом з декількома співробітниками, які перебувають всередині. Прес-служба компанії "Яндекс. Білорусь" уже підтвердила інформацію,

– мовиться в повідомленні.

Всього в мінському офісі "Яндекса" працюють близько 120 людей, але значна частина з них зараз працюють дистанційно.

Усі офіси розташовані в різних частинах Мінська, але один з офісів "Яндекса" – в одній будівлі з опозиційним виданням Onliner. Журналістам вдалося зв'язатися з адміністратором цього офісу.

Він розповів, що просто в момент дзвінка з ним у кабінеті перебували працівники міліції. Силовики перевіряли, "чи є щось". На питання про можливі обвинувачення чоловік лише сказав: "ну що я буду вам говорити".

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