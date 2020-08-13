У Мінську озброєні силовики заблокували офіси "Яндекс. Білорусь" і Uber
У столиці Білорусі силовики прийшли до філій російської компанії "Яндекс" й американської Uber. Мета візиту невідома, але озброєні силовики заблокували офіси й влаштували в них обшуки.
Про обшуки в іноземних компаніях, що мають свої офіси в Мінську, повідомляє телеграм-канал "Бинокль" з посиланням на Euroradio.
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Офіси заблоковані разом з декількома співробітниками, які перебувають всередині. Прес-служба компанії "Яндекс. Білорусь" уже підтвердила інформацію,
– мовиться в повідомленні.
Всього в мінському офісі "Яндекса" працюють близько 120 людей, але значна частина з них зараз працюють дистанційно.
Усі офіси розташовані в різних частинах Мінська, але один з офісів "Яндекса" – в одній будівлі з опозиційним виданням Onliner. Журналістам вдалося зв'язатися з адміністратором цього офісу.
Він розповів, що просто в момент дзвінка з ним у кабінеті перебували працівники міліції. Силовики перевіряли, "чи є щось". На питання про можливі обвинувачення чоловік лише сказав: "ну що я буду вам говорити".
Протести в Білорусі: коротко
- У перший день, одразу після закриття виборчих дільниць, люди почали збиратися в центрах великих міст на демонстрації. Їм на противагу вийшли силовики. Тоді й почалися перші сутички, були перші затримання, а перші бійці ОМОНу й міліції переходили на бік протестувальників.
- Вже другого дня організовані акції протесту почалися близько 19 години. Люди знову вийшли на вулиці, щоб сказати своє "Ні!" тим "результатам виборів, які їм показала влада. Цього дня МВС Білорусі офіційно підтвердило першу жертву – протестувальник буцімто підірвав себе.
- На третій день протестів учасники мітингу оголосили "всенародний страйк". Люди відмовлялися виходити на роботу до оголошення чесних перевиборів президента. Одна з вимог – вибори без Лукашенка.
- У четвертий день у Мінську затримали українських правозахисників Костянтини Рєуцького і Євгена Васильєва. Вони знімали затримання чоловіка, який просто переходив дорогу. Того ж дня стало відомо про загибель у Гомелі 25-річного чоловіка після того, як його затримав ОМОН.
- У п'ятий день протести теж не припинилися. Зокрема свій протест висловили працівники компанії "БелАЗ" – однієї з найбільших у Білорусі.