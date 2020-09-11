З лікарні Мінська зник 16-річний підліток Тимур Міцкевич. Хлопець потрапив до реанімації 13 серпня через численні травми. Їх підлітку завдали на протестах силовики.

Підліток вийшов з медзакладу у невідомому напрямку 8 вересня і зник. Про це повідомляє білоруське видання TUT.BY.

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Зараз про місцеперебування Міцкевича нічого невідомо. Родичі хлопця кажуть, що камери відеоспостереження зафіксували як напередодні зникнення до Тимура прийшла незнайома жінка у темних окулярах та з ведмедем у руках.

Які травми отримав Міцкевич від силовиків

Черепно-мозкова травму,

струс мозку,

відкритий перелом виличноорбітального комплексу,

гемосинусит правої верхньощелепної пазухи,

судомний синдром,

параорбітальна гематома,

численні забиття м’яких тканин і кінцівок,

механічні пошкодження рогівок обох очей.

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Як ще силовики познущалися з підлітка

Як пояснили згодом матір і брат потерпілого, Міцкевичу під час затримання намагалися виколоти кийком очі. Силовики також запихали палицю хлопцю до рота, били по тілу та вимагали співати гімн ОМОНу.

Певний час підліток перебував у комі. Коли ж прийшов до тями, розповів рідним, що силовики хотіли його зачинити у підвалі.

Після зникнення Міцкевича медики та матір хлопця одразу ж повідомили до поліції.



В Білорусі розшукують Тимура Міцкевича, якого побили силовики / Фото TUT.BY

Що відомо про затримання Міцкевича