У Мінську зник підліток, якому силовики намагалися виколоти очі: фото
З лікарні Мінська зник 16-річний підліток Тимур Міцкевич. Хлопець потрапив до реанімації 13 серпня через численні травми. Їх підлітку завдали на протестах силовики.
Підліток вийшов з медзакладу у невідомому напрямку 8 вересня і зник. Про це повідомляє білоруське видання TUT.BY.
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Зараз про місцеперебування Міцкевича нічого невідомо. Родичі хлопця кажуть, що камери відеоспостереження зафіксували як напередодні зникнення до Тимура прийшла незнайома жінка у темних окулярах та з ведмедем у руках.
Які травми отримав Міцкевич від силовиків
- Черепно-мозкова травму,
- струс мозку,
- відкритий перелом виличноорбітального комплексу,
- гемосинусит правої верхньощелепної пазухи,
- судомний синдром,
- параорбітальна гематома,
- численні забиття м’яких тканин і кінцівок,
- механічні пошкодження рогівок обох очей.
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Як ще силовики познущалися з підлітка
Як пояснили згодом матір і брат потерпілого, Міцкевичу під час затримання намагалися виколоти кийком очі. Силовики також запихали палицю хлопцю до рота, били по тілу та вимагали співати гімн ОМОНу.
Певний час підліток перебував у комі. Коли ж прийшов до тями, розповів рідним, що силовики хотіли його зачинити у підвалі.
Після зникнення Міцкевича медики та матір хлопця одразу ж повідомили до поліції.
В Білорусі розшукують Тимура Міцкевича, якого побили силовики / Фото TUT.BY
Що відомо про затримання Міцкевича
- 3 вересня підлітка затримали та відвезли на допит у справі про масові заворушення.
- За словами білоруських слідчих, Міцкевич брав активну участь у протестах та нібито причетний до збройного нападу на водія вантажівки.
- Правоохоронці стверджують, що юнака зафіксували камери відеоспостереження 10 серпня на місці, де проходили акції протесту.
- Вперше хлопця допитали 20 серпня. Він розповів, що 12 серпня повертався додому з торгового центру, коли його затримали міліціонери.
- На допиті Міцкевичу стало погано, і його відправили до лікарні. Якийсь час підліток провів у реанімації, а в день зникнення його перевели у звичайну палату.
- Міцкевич заперечував свою участь у протестах.