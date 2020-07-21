На гарячу лінію Києва з різних місць надійшли повідомлення про мінування, зокрема: з метро "Мінська", з торгового центру "Ocean Plaza" та з будівлі Апеляційного суду у Солом'янському районі. Поруч зі станцією метро вже стався вибух.

Повідомлення про замінування досі перевіряють, втім на станції метро "Мінська" рятувальники вже знайшли два саморобних вибухових пристрої, один з них вдалося знешкодити, повідомляє 24 канал.

До теми У Києві стався вибух біля станції метро "Мінська": відео

У ДСНС журналістам РБК-Україна розповіли, що о 11:32 служба 102 попередила про замінування Апеляційного суду Солом'янського району.

Приблизно через 10 хвилин від поліції надійшло ще одне повідомлення, а саме про замінування двох кіосків з фастфудом поруч зі станцією метро "Мінська". Згодом надзвичайники отримали інформацію й про вибухівку у торгово-розважальному центрі Ocean Plaza.

Відомо, що на місцях працівники ДСНС обгороджують все стрічками, не пропускають людей та проводить евакуацію.

Що відомо про вибух поруч зі станцією метро "Мінська"

На Оболонському проспекті поруч зі станцією метро "Мінська" пролунав вибух, який встигли зняти на відео очевидці. Жертв та постраждалих немає.

Там же знайшли й підозрілу валізу. Після того, як правоохоронці й вибухотехніки прибули на місце, то виявили саморобну вибухівку. Пристрій був закріплений між легковою автівкою та автокіоском, але її вдалось знешкодити.

Рештки спрацьованої вибухівки направили на експертизу, а прилеглу територію продовжують перевіряти.

Дивіться відео: вибух біля станції столичного метро