Розмінюють тих, хто дозволяє себе розмінювати. На цьому наголосив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає 24 Канал і\з посиланням на інтерв'ю Наталі Мосейчук.

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Довели усьому світові

За словами посадовця, Україна вже усім показала, що не дозволить себе розміняти. Він підкреслив, що наша держава не просто воює. Нам вдалося вже звільнити частину території від окупації.

Дуже важка ситуація, але ми стоїмо,

– заявив Єрмак.

Раніше керівник Офісу сказав, що Київ готовий вести переговори із Росією за умови відведення окупаційних військ на лінію 24 лютого 2022 року.

До слова, у Financial Times написали про нібито можливі гарантії безпеки для України в обмін на окуповані території. В ОП зазначили, що це маячня. Такі розмови не ведуться. У Зеленського уточнили, що ніхто на Заході офіційно і явно не пропонував нашій державі такі гарантії безпеки, які точно не допускали б розширення або повторення війни.