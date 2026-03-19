В Кремлі заявили, що тристоронні переговори зараз "на паузі"
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що робота тристороннюї групи України, Росії та США призупинена.
Про це повідомляє ТАСС.
Дивіться також США хочуть використати мирні переговори щодо України для протидії Китаю, – Politico
Що у Кремлі кажуть про статус переговорів?
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що тристоронні переговори України, Росії та США зараз на паузі. Водночас Кіріл Дмітрієв продовжує роботу в рамках двосторонньої групи Росії та США.
Нагадаємо, речник українського МЗС Георгій Тихий зауважив, що переговорний трек між Україною та США та Росією нині стоїть на паузі через конфлікт США та Ірану. Він підкреслив, що переговори не скасовані, а відтерміновані.
У Кремлі вже казали про призупинення переговорів
За словами Пєскова, дипломатичні контакти зупинилися через зміну пріоритетів Сполучених Штатів.
Водночас президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios заявив, що війну потрібно завершувати якнайшвидше і часу на "філософствування" немає. За словами Зеленського, він погодився на пропозицію США провести новий раунд переговорів.