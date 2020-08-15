Мирні протести під білоруськими посольствами у РФ: відео
Під посольством Білорусі у Москві та його відділенням у Санкт-Петербурзі 15 серпня проходять мирні протести. Люди формують ланцюги солідарності, а білоруси з квітами співають пісні рідною мовою.
Акції солідарності з протестувальниками у Білорусі 15 серпня проходять і в Росії, повідомляє 24 канал.
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Зокрема, у Москві, поблизу посольства Білорусі люди сформували ланцюг солідарності.
Акція у Москві: дивіться відео
Поблизу відділення білоруського посольства у Санкт-Петербурзі теж проходить мирна акція протесту. Там зібралися приблизно сто дівчат – громадянок Білорусі. Вони тримають квіти у руках та співають білоруських народних пісень.
Мирний протест у Санкт-Петербурзі: відео
Протести в Білорусі: основне
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Білоруси також оголосили загальнонаціональний страйк, який навіть дійшов до найбільших заводів країни – МАЗ і БелАЗ.
- Відомо про щонайменше двох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 7 тисяч людей затримали.