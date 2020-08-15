Мирні протести під білоруськими посольствами у РФ: фото, відео / Скриншот з відео

Під посольством Білорусі у Москві та його відділенням у Санкт-Петербурзі 15 серпня проходять мирні протести. Люди формують ланцюги солідарності, а білоруси з квітами співають пісні рідною мовою.