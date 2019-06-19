Мирославі Гонгадзе – 46: непроста біографія української журналістки

Українська телеведуча, журналістка та юрист. Вдова вбитого журналіста Георгія Гонгадзе. Після трагічної загибелі чоловіка, жінка із дітьми отримала політичний притулок у США, де проживає і сьогодні.

Навчалась Мирослава на юридичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка, спеціальність – цивільне і корпоративне право. У 1995 році одружилась із Георгієм Гонгадзе, а у 1997-му у них народились дівчата-близнючки – Нана та Соломія.

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Після загибелі чоловіка, у 2001 році Мирослава Гонгадзе попросила політичного притулку у США, адже боялась за власне життя та дітей. І не безпідставно, адже у одному із інтерв'ю жінка розповідала, що одного вечора, друзі принесли їй касету на якій тогочасні політичні лідери обговорювали подальшу долю вдови.

Кучма матюкається, потім розмовляє з Литвином, потім вони сміються, потім вони говорять про Притулу, потім вони говорять про мене – як закрити нам рота. Дуже цікава історія, бо Литвин рекомендує: щоби кампанія вщухла, треба розповідати на Першому національному каналі, що таких історій і таких зникнень — тисячі в Україні, й ніхто про це не розповідає: "Велике діло — зник журналіст"

– згадує журналістка.

І тут я пригадую сюжет, який я бачила за кілька днів до прослуховування цієї плівки, в якому йшлося про те, що "в Україні зникають тисячі людей", – просто тими ж словами!



Мирослава Гонгадзе із чоловіком Георгієм та доньками

Журналістська діяльність

Свою журналістську діяльність Мирослава Гонгадзе розпочала у 1994 році, тоді вона влаштувалась у прес-службу львівської політичної сили "Нова хвиля". Згодом працювала на телебаченні в Києві: ММЦ "Інтерньюз" та на СТБ у телепрограмах "Параграф" та "Вікна-Плюс". У 1998 стала керівницею відділу зв'язків з громадськістю у щоденному журналі "День".



Мирослава Гонгадзе працює ведучою "Час-Time"

Опісля еміграції, у 2004 і до сьогодні Мирослава є продюсеркою Української редакції Всесвітньої служби "Голосу Америки" і ведучою телевізійної інформаційної програми "Час-Time", яка транслюється в Україні на частотах "5 каналу".

Суспільно-політична діяльність

Після загибелі чоловіка, відомого українського журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава вимагає від української влади та суду довести до логічного завершення розслідування його вбивства, оголосити імена не тільки виконавців, але і українських високопосадовців – замовників злочину, а також покарати винних.



Мирослава та Георгій Гонгадзе

Особисте життя

Опісля смерті чоловіка, Мирослава цілком поринула у їх виховання. Жінка так і не одружилась вдруге.



Донечки Мирослави та Георгія Гонгадзе – Нана та Соломія

Соломія Гонгадзе займається розробкою рекомендацій у сфері політики цифрової оборони. Вона також є помічником редактора Північноамериканського видання "Діалог" журналу "Політичне співтовариство" Королівського Коледжу Лондона.



Соломія Гонгадзе є однією із кращих студенток американського університету

У 2016 році Соломія працювала над проектом в аналітичному центрі Chatham House – робила переклади з української мови та брала участь у створенні документального фільму про зародження українського громадянського суспільства.