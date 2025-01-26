Голова Військового комітету Європейського Союзу Роберт Бріґер пояснив, що потенційне припинення вогню в Україні може контролювати місія під егідою ООН, яка складатиметься не тільки з європейців. Про це пише 24 Канал із посиланням на Welt.

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Це можуть бути інші військові

Бріґер зазначив, що до місії під мандатом ООН можуть увійти також військові з країн Глобального півдня чи Кавказу. Водночас він переконаний, що бійці із європейських країн зроблять значний внесок у цю місію.

Він також висловився стосовно кількості контингенту, який може знадобитись для підтримування режиму припинення вогню в Україні. За його словами, буде потрібна військова присутність "у високому п’ятизначному діапазоні".

Бріґер вважає, що наявність у них зброї буде залежати від відповідного політичного рішення.

В Україні розглядають можливість розміщення 40 – 50 тисяч іноземних військових вздовж лінії фронту як стримувальний фактор проти російської агресії.

Обговорення цієї ідеї відновилося на тлі президентства Дональда Трампа, і лише країни Балтії наразі підтримують її, якщо вона буде частиною місії з іншими союзниками.