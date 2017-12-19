Міс-Донбас: бойовики організували черговий конкурс краси

В окупованому Донецьку знову провели конкурс краси. Красунь шукали по всій так званій "республіці".

Про це пише видання "112 Україна".

Більше того, так звана "влада" переконує, що участь у конкурсі взяли дівчата з території, яку контролює Україна – їх була третина з усіх учасниць.

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Перемогла у конкурсі донеччанка. А от першою віце-міс стала мешканка Волноваського району, який під контролем української армії.

За інформацією так званого "Міністерства культури ДНР", крім подарунків від партнерів конкурсу, переможниця отримала приз в 100 тисяч рублів (47 тисяч гривень), перша віце-міс 75 тисяч (35 тисяч гривень). Ще 200 тисяч рублів розподілили між іншими сімнадцятьма дівчатами.