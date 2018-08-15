Міс Україна Всесвіт 2018: яскраві фото та відео з конкурсу

14 серпня відбувся масштабний конкурс краси "Міс Україна Всесвіт 2018". Переможницею стала – Каріна Жосан. Як відбувався конкурс та що продемонстрували учасниці – пропонуємо переглянути у фото та відео далі в матеріалі.

Церемонія "Міс Україна Всесвіт 2018" традиційно відбулася у п'ятизірковому готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv. Всього до фіналу конкурсу потрапило 18 красунь. Переможницею журі обрали Каріну Жосан, саме вона представить Україну на престижному конкурсі краси "Міс Всесвіт 2018". Другою Віце-міс стала Валерія Рябченко, третьою – Анна Дурицька, а четвертою – Катерина Семенченко.

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Переможниці конкурсу під час церемонії нагородження "Міс Україна Всесвіт 2017" Яна Краснікова передала чарівну корону. У конкурсі "Міс Всесвіт" Україна бере участь з 2006 року, проте жодного разу перемогу українки так і не здобули.

З зіркових гостей на конкурс запросили Полиграф ШарикOFF, TAYANNA, Ivan NAVI, Артем Пивоваров, Constantine, TamerlanAlena, Даша Астаф'єва, ROZHDEN та DJ NANA.

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Як відбувався конкурс – пропонуємо переглянути у яскравих фотографіях та відео.

Що таке "Міс Всесвіт"?Це наймасштабніший і найпрестижніший міжнародний конкурс краси. Щорічно в конкурсі бере участь близько ста претенденток з п'яти континентів. Відразу після присудження титулу "Міс Всесвіт" його володарка переїжджає в Нью-Йорк. З цього моменту вона протягом року подорожує по світу, займається благодійністю. Переможниці конкурсу зробили чудові кар'єри в дипломатії, бізнесі, видавничій справі, кіно і телебаченні.