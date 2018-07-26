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Місія нездійсненна: Наслідки 2018: трейлер і сюжет фільму з Томом Крузом

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Місія нездійсненна 6: Наслідки (2018) трейлер з Томом Крузом
Місія нездійсненна 6: Наслідки (2018) трейлер з Томом Крузом / www.gettyimages.in

Прем’єра довгоочікуваної кінострічки "Місія нездійсненна: Наслідки" відбулась сьогодні, 26 липня 2018 року. Режисером трилеру став Крістофер Маккуоррі, а одним з продюсерів – головний герой фільму Том Круз.

Трейлер шостої частини культового екшна "Місія нездійсненна: Наслідки " ("Mission: Impossible – Fallout") вперше було показано під час грандіозного шоу Super Bowl 4 лютого. Згодом відеотрейлер з’явився і в мережі. Наразі його переглянуло більше 25 мільйонів YouTube-користувачів.

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Американський детективний фільм, в основу якого був покладений серіал 60-х років, знову вийшов на екрани в новій інтерпретації. Шоста частина культової серії про пригоди Ітана Ханта (Том Круз) могла і не відбудиться через небажання головного героя брати участь в зйомках з незадовільною йому оплатою.


Місія нездійсненна 6: Наслідки 2018: офіційні кадри фільму


​Місія нездійсненна 6: Наслідки 2018: офіційні кадри фільму

Однак студія "Paramount" зуміла зробити вигідну пропозицію Крузу, однак суму гонорару в пресі так і не назвали. Тому виробництво фільму "Місія нездійсненна 6" було відновлено з весни 2017 року. У фільмі також зіграються такі актори як Ребекка Фергюсон, Генрі Кавілл, Саймон Пегг, Вінг Реймс та інші.


​Місія нездійсненна 6: Наслідки 2018: офіційні кадри фільму


​Місія нездійсненна 6: Наслідки 2018: офіційні кадри фільму


​Місія нездійсненна 6: Наслідки 2018: офіційні кадри фільму

У трейлері агент Ітан Ханта разом зі своєю командою повернувся на вулиці Парижа, Лондона та багатьох інших великих міст, щоб врятувати світ від злих сил. У відеоролику можна побачити багато бійок та транспорту, а Круз традиційно вражає глядачів своїми трюками.

Місія нездійсненна: Наслідки (2018): відео дивитись онлайн

 

Нагадаємо, що на зйомках фільму "Місія нездійсненна: Наслідки" Том Круз сильно пошкодив собі ногу. Оскільки він відмовляється від послуг каскадерів, то завжди виконує всі трюки сам. Згодом актор показав відео зі знімального майдачинку, де, як виявилось, він заробив перелом ноги.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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