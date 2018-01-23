Місія ОБСЄ на Донбасі може припинитись через два місці

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив про те, що термін дії місія на території країни закінчується в березні 2018.

Про це він розповів в Маріуполі на зустрічі з місцевими громадами, передає 0629.com.ua.

"Розповів він і про те, що робота ОБСЄ в Україні закінчується в березні 2018 року і потрібно спільне рішення всіх членів про її продовження", – йдеться в повідомленні.

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Також Хуг розповів, що роботу Місія почала ще до початку конфлікту на Сході країни 21 березня 2014 року на запрошення Української сторони і це рішення підтримали 57 країн-учасниць.

З тих пір зміна в Мандаті була тільки щодо кількості спостерігачів (у бік збільшення), а Мінські угоди жодною мірою не впливають на діяльність ОБСЄ.