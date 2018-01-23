08:09
23 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Легкі наркотики від Собчак. Таємне життя Путіна
Вєсті Кремля
23:34, 22 січня
Вєсті. UA. Жах на вулиці
Вєсті.UA
22:48, 22 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все.
Згадати все
20:20, 22 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Місія ОБСЄ на Донбасі може припинитись через два місці

06:51, сьогодні 3068 Читать новость на русском
Місія ОБСЄ
Місія ОБСЄ / Фото з відкритих джерел

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив про те, що термін дії місія на території країни закінчується в березні 2018.

Про це він розповів в Маріуполі на зустрічі з місцевими громадами, передає 0629.com.ua.

"Розповів він і про те, що робота ОБСЄ в Україні закінчується в березні 2018 року і потрібно спільне рішення всіх членів про її продовження", йдеться в повідомленні.

Читайте також: У Донецьку чоловік загинув від вибуху гранати на зупинці громадського транспорту

Також Хуг розповів, що роботу Місія почала ще до початку конфлікту на Сході країни 21 березня 2014 року на запрошення Української сторони і це рішення підтримали 57 країн-учасниць.

З тих пір зміна в Мандаті була тільки щодо кількості спостерігачів (у бік збільшення), а Мінські угоди жодною мірою не впливають на діяльність ОБСЄ.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі АТО ОБСЄ Маріуполь
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 22 січня: зросла кількість загиблих у Кабулі українців, заяви Клімкіна
сьогодні, 08:02 Головні новини 22 січня: зросла кількість загиблих у Кабулі українців, заяви Клімкіна
714
Галицькі теплові королі: як Дубневичі нагріли державу на мільйони
сьогодні, 07:10 Галицькі теплові королі: як Дубневичі нагріли державу на мільйони
Дмитро Гнап 387
К чему может привести самоувереность турецких властей
22 січня, 23:00 К чему может привести самоувереность турецких властей
Іван Яковина 784
Он не поехал бы отдыхать на Мальдивы и не обещал бы новые магазины
22 січня, 22:55 Он не поехал бы отдыхать на Мальдивы и не обещал бы новые магазины "Рошен"
Юрий Касьянов 3501
Закон про приватизацію, МВФ та інвестиційний клімат, або Неполітичні аспекти політичного життя
22 січня, 22:01 Закон про приватизацію, МВФ та інвестиційний клімат, або Неполітичні аспекти політичного життя
Микола Давидюк 237
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Дещиця оприлюднив деталі початку агресії Кремля в Україні
17 січня , 12:26
ДТП із сином Вірастюка: поліція відкрила справу та розшукує водія
 3 грудня 2017 , 17:53
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук