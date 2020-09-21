Очільник Харкова Геннадій Кернес інфікований коронавірусом та перебуває на лікуванні у німецькій клініці "Шаріте". У лікарів немає побоювань за його життя, тож невдовзі Кернес повернеться до Харкова та на роботу.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради на офіційному сайті 20 вересня.

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Харківський міський голова Геннадій Кернес від початку пандемії COVID-19 графік роботи не змінював, проводив численні зустрічі та наради, спілкувався тисячами містян на вулицях Харкова:

Тож "не дивно, що за такої колосальної кількості контактів він міг заразитися коронавірусом".

Щодо стану здоров'я Геннадія Кернеса: він не перебуває у комі, а в лікарів немає побоювань за його життя.

Ба більше, інформація від лікарів німецької клініки "Шаріте" дозволяє припустити, що Кернес невдовзі повернеться до Харкова.

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Також у міськраді закликали містян не вірити поширюваним у мережі чуткам про те, що начебто Кернеса коронавірусом інфікували спеціально чи не особисто голова Харківської ОДА та міністр внутрішніх справ України.