Забіг під назвою "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" пройшов 28 серпня у найбільших українських містах.

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У Києві бігли від Хрещатика

У столиці забіг почався о 9:45 від Алеї Героїв Небесної Сотні до НСК "Олімпійського" і назад. До акції долучилися понад 100 людей. На одному з відео видно, як перехожі захоплюються одним з учасників, який біг центром Києва з протезом на лівій нозі.

"Шаную воїнів, біжу за Героїв України" у Києві: неймовірне відео

Акція пройшла майже у всіх областях України

У Дніпрі, Харкові та Запоріжжі кількість учасників забігу була майже однаковою – близько 100 людей.

Активісти в Дніпрі бігли у футболках, на яких були написані імена загиблих українських воїнів.



Забіг у Дніпрі / Фото "Суспільне"

У Запоріжжі також бігли з іменами Героїв України. А на фініші кожен учасник акції отримав медаль за участь. Акцію у місті провели вдруге.



Так проходила акція у Запоріжжі / Фото "Радіо Свобода"

У Харкові, на відміну від Києва, Дніпра та Запоріжжя, дистанція забігу складала не 2,5 і 10 кілометрів, а 800 метрів. Однак це ніяк не змінює факту того, що понад 100 харків'ян долучилися до всеукраїнської акції.



У Харкові бігли 800 метрів / Фото "Суспільне"

Доволі популярною акція стала в Луцьку. Там на забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" зареєструвалися 324 людини.



У Луцьку участь в заході взяли понад 300 людей / Фото "Волинські новини"

Понад 200 долучилися до забігу в Тернополі. Один з учасників – ветеран АТО Микола Казюк біг у пам'ять про 17 полеглих на війні побратимів.



Учасники забігу в Тернополі / Фото "Укрінформу"

Майже 500 учасників зібрала акція на Луганщині. Там забіг проходив у двох містах – Сєвєродонецьку і Сватовому.



Акція на Луганщині зібрала майже 500 людей / Фото "Суспільне"

В Одесі такий забіг відбувся вперше й зібрав близько 200 людей. Учасники пробігли 3 кілометри навколо парку Обласної ради.

"Шаную воїнів, біжу за Героїв України" в Одесі: дивіться відео

В Івано-Франківську за різними оцінками на акцію прийшли від 200 до 300 людей. Усім учасникам видали футболки з іменами полеглих на війні солдатів. Марафон стартував після хвилини мовчання.



В Івано-Франківську учасникам видали футболки / Фото Galka.info

Де ще пройшла акція

У Львові до забігу долучилися близько 200 людей. Приблизно таку ж кількість зібрали Черкаси . У Рівному учасників було дещо менше – 150.

до забігу долучилися близько 200 людей. Приблизно таку ж кількість зібрали . У учасників було дещо менше – 150. У Кропивницькому до забігу долучилися близько 300 людей.

до забігу долучилися близько 300 людей. У житомирському забігу участь взяли лише 9 людей.