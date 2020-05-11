Місто у Китаї переходить в "режим воєнного часу" для боротьби з коронавірусом: що відомо

Міський повіт Шулан на північному сході Китаю переходить в "режим воєнного часу". Такі заходи ту запроваджено через нещодавній спалах коронавірусу.

Упродовж останніх двох днів у місті виявили 14 осіб, заражених коронавірусом. Перший новий випадок COVID-19 тут зафіксували 7 травня. Про це повідомляє CNN.

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Таким чином, за словами мера Шуланя Дзінь Хуа, місто має намір запровадити суворі заходи стримування. А клініки та аптеки припинять продавати ліки проти лихоманки, щоб відправити всіх підозрюваних або підтверджених пацієнтів з коронавірусом у призначені лікарні.

Місцева влада додає, що у межах відстеження контактів вдалося перевірити загалом 2 005 осіб. 290 з них помістили на карантин.

До Шуланя вже прибули експерти з Китайської національної комісії охорони здоров’я та Китайського центру контролю за хворобами. Вони керуватимуть як боротьбою з коронавірусом у місті, так і стежитимуть за запровадженими обмежувальними заходами.

Зверніть увагу В Ухані вперше з квітня зафіксували нові випадки коронавірусу

Коронавірус у Китаї: коротко

Епіцентром поширення COVID-19 стало місто Ухань , саме там вперше зафіксували недугу.

, саме там вперше зафіксували недугу. Станом на 11 травня загалом у Китаї на коронавірус захворіли 84 010 осіб. З них 4 637 людей померли. Натомість 79 167 пацієнтам вдалося одужати.

З них Натомість Китай тривалий час лідирував у світі як за кількістю смертей, так і за числом інфікованих. Сьогодні ж ця країна в обох випадках не потрапляє до першої десятки.

Через те, що кількість випадків інфікування почала знижуватися, китайська влада почала послаблювати карантинні обмеження.

Зокрема, у китайській провінції Хубей вперше за 3 місяці карантину учні старших класів пішли до школи .

. Також тут відкривають міста та відновлюють внутрішній туризм. За 4 дні послаблень 104 мільйони туристів принесли до бюджету країни понад 6 мільярдів доларів прибутку.

За 4 дні послаблень 104 мільйони туристів принесли до бюджету країни понад 6 мільярдів доларів прибутку. Крім того, 11 травня після 107 днів закриття Діснейленд у Шанхаї знову відкрив свої двері для туристів.



Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу