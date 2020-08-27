Нове і всеохопне припинення вогню почалося на Донбасі 27 липня і триває вже місяць. За цей час спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала 713 порушень.

Про це йдеться у звіті моніторингової місії ОБСЄ, опублікованому 26 серпня.

Звіт України Без бойових втрат, але з провокаціями: в ООС відзвітували про місяць тиші

Місія зафіксувала сукупно 713 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях:

100 вибухів,

2 невизначені боєприпаси

9 освітлювальних ракет,

602 черги та постріли.

Примітка. Повне припинення вогню на Донбасі почало діяти з півночі 27 липня. Про нього домовились на зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську. Проте окупанти регулярно порушують домовленість, влаштовуючи провокації.

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Напередодні штаб Операції об'єднаних сил підбив свої підсумки місяця нового режиму припинення вогню. Зазначають: ситуація контрольована, і жоден військовий не загинув чи не зазнав трав від ворожого озброєння.

Хоч на більшості ділянок ворог і не влаштовував обстріли, але були задокументовані поодинокі неприцільні постріли, які мали провокативний характер.

Внаслідок ворожого вогню за цей час, на щастя, немає бойових втрат і поранень.

За місяць на Донбасі не було зафіксовано жодного випадку застосування важкого озброєння.