Місяць нового перемир'я: ОБСЄ нарахувала понад 700 порушень
Нове і всеохопне припинення вогню почалося на Донбасі 27 липня і триває вже місяць. За цей час спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала 713 порушень.
Про це йдеться у звіті моніторингової місії ОБСЄ, опублікованому 26 серпня.
Звіт України Без бойових втрат, але з провокаціями: в ООС відзвітували про місяць тиші
Місія зафіксувала сукупно 713 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях:
- 100 вибухів,
- 2 невизначені боєприпаси
- 9 освітлювальних ракет,
- 602 черги та постріли.
Звіт ООС про місяць перемир'я
Напередодні штаб Операції об'єднаних сил підбив свої підсумки місяця нового режиму припинення вогню. Зазначають: ситуація контрольована, і жоден військовий не загинув чи не зазнав трав від ворожого озброєння.
Хоч на більшості ділянок ворог і не влаштовував обстріли, але були задокументовані поодинокі неприцільні постріли, які мали провокативний характер.
Внаслідок ворожого вогню за цей час, на щастя, немає бойових втрат і поранень.
За місяць на Донбасі не було зафіксовано жодного випадку застосування важкого озброєння.