26 серпня завершується перший місяць відколи вступив у силу повний і всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі. За цей період часу на переважній більшості ділянок обстрілів з боку противника не фіксувалося.

Про це мовиться у звіті ООС, оприлюдненому на фейсбук-сторінці штабу. До теми Швидше за мене ніхто не завершить: Зеленський хоче закінчити війну на Донбасі у цьому році Місяць тиші на Донбасі: головне зі звіту Хоч на більшості ділянок ворог і не влаштовував обстріли, але були задокументовані поодинокі неприцільні постріли, які мали провокативний характер.

Внаслідок ворожого вогню, на щастя немає бойових втрат і поранень.

За місяць на Донбасі не було зафіксовано жодного випадку застосування важкого озброєння.

Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню.

Бійці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові надати адекватну відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Ситуація в районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях залишається повністю контрольованою.

Підрозділи ООС пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Від початку поточної доби на Донбасі теж зберігається режим припинення вогню. Зверніть увагу! Повне припинення вогню на Донбасі почало діяти з 27 липня. Про нього домовились на зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську. Проте окупанти регулярно порушують домовленість, влаштовуючи провокації.