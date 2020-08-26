Без бойових втрат, але з провокаціями: в ООС відзвітували про місяць тиші
26 серпня завершується перший місяць відколи вступив у силу повний і всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі. За цей період часу на переважній більшості ділянок обстрілів з боку противника не фіксувалося.
Про це мовиться у звіті ООС, оприлюдненому на фейсбук-сторінці штабу.
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Місяць тиші на Донбасі: головне зі звіту
- Хоч на більшості ділянок ворог і не влаштовував обстріли, але були задокументовані поодинокі неприцільні постріли, які мали провокативний характер.
- Внаслідок ворожого вогню, на щастя немає бойових втрат і поранень.
- За місяць на Донбасі не було зафіксовано жодного випадку застосування важкого озброєння.
- Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню.
- Бійці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові надати адекватну відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.
- Ситуація в районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях залишається повністю контрольованою.
- Підрозділи ООС пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
- Від початку поточної доби на Донбасі теж зберігається режим припинення вогню.