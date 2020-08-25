Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що завершити війну вдасться вже в цьому році. Принаймні на великий шанс цього вказує друга зустріч лідерів нормандської четвірки.

Таку думку Володимир Зеленський висловив в інтерв’ю інформаційному телеканалу Euronews, передає пресслужба Офісу Президента.

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Він зазначив: заради миру робить багато речей, яких не робили попередники. За його словами, це бачать як українці, так і закордонні партнери.

Якщо порівнювати нашу команду й минулу – так, як я хочу, ніхто не хотів. Таких темпів і так тиснути на це питання – ніхто такого не робив, і всі це бачать. І я говорю не лише про українців – всі наші іноземні партнери це бачать. Я знаю, що швидше мене ніхто це не закінчить,

– зазначив він.

Роль переговорів

Зеленський сказав: вірить у закінчення війни вже цього року і дуже хотів би цього досягти. Однак це залежить не лише від нього одного. У разі ж якщо план переговорів, за яким іде Україна, провалиться – будуть думати над іншим сценарієм.

Втім він вважає, що наразі не існує іншого реального дієвого плану мирного врегулювання, який підтримували б усі чотири сторони "Нормандії". "Друга зустріч у Нормандському форматі говорить про те, що у нас великий шанс закінчити війну", – заявив Володимир Зеленський.

Війна на Донбасі і Крим

Зеленський не бачить пріоритетності в питаннях щодо повернення Криму чи налагодження миру на Донбасі. Він зазначив: обидві ситуації в пріоритеті, і він не бачить різниці між ними.

Лише одна різниця – на Сході гинуть люди. З цього людського фактору – для мене особисто ситуація там в основі. Але вони на одному рівні, тому що обидві території наші, вони повинні повернутися,

– сказав Зеленський.

Важливо. Нормандська зустріч, у якій мали взяти участь радники глав держав 28 серпня, не відбудеться. В Офісі Президента кажуть, що зустріч скасували через термінове відрядження радника президента Франції Еммануеля Бонна. Тим часом Росія називає свою причину скасування "Нормандії". Там кажуть, що сторони не можуть погодити проєкти підсумкових документів та мають інші розбіжності.