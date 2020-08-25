Швидше за мене ніхто не завершить: Зеленський хоче закінчити війну на Донбасі у цьому році
Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що завершити війну вдасться вже в цьому році. Принаймні на великий шанс цього вказує друга зустріч лідерів нормандської четвірки.
Таку думку Володимир Зеленський висловив в інтерв’ю інформаційному телеканалу Euronews, передає пресслужба Офісу Президента.
До теми Нормандська зустріч 28 серпня скасована: в Офісі Президента назвали причину, у Росії вона інша
Він зазначив: заради миру робить багато речей, яких не робили попередники. За його словами, це бачать як українці, так і закордонні партнери.
Якщо порівнювати нашу команду й минулу – так, як я хочу, ніхто не хотів. Таких темпів і так тиснути на це питання – ніхто такого не робив, і всі це бачать. І я говорю не лише про українців – всі наші іноземні партнери це бачать. Я знаю, що швидше мене ніхто це не закінчить,
– зазначив він.
Роль переговорів
Зеленський сказав: вірить у закінчення війни вже цього року і дуже хотів би цього досягти. Однак це залежить не лише від нього одного. У разі ж якщо план переговорів, за яким іде Україна, провалиться – будуть думати над іншим сценарієм.
Втім він вважає, що наразі не існує іншого реального дієвого плану мирного врегулювання, який підтримували б усі чотири сторони "Нормандії". "Друга зустріч у Нормандському форматі говорить про те, що у нас великий шанс закінчити війну", – заявив Володимир Зеленський.
Війна на Донбасі і Крим
Зеленський не бачить пріоритетності в питаннях щодо повернення Криму чи налагодження миру на Донбасі. Він зазначив: обидві ситуації в пріоритеті, і він не бачить різниці між ними.
Лише одна різниця – на Сході гинуть люди. З цього людського фактору – для мене особисто ситуація там в основі. Але вони на одному рівні, тому що обидві території наші, вони повинні повернутися,
– сказав Зеленський.