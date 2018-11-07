Мітинг "євробляхарів" у Києві: що запропонували нардепи

Зранку, 7 листопада, під Верховною Радою зібралось на акцію протесту близько двох тисяч мітингувальників та кількасот автомобілів. "Євробляхарі" вимагають від нардепів ухвалення законопроектів, які знизять акциз на розмитнення машин. У липні 2018 року такий законопроект ухвалили у першому читанні, та після цього народні депутати не повертались до документу.

Мітингарі вимагають, аби депутати 8 листопада розглянули законопроект, яким скасують акциз на розмитнення автомобілів. А також залишити податок на додану вартість, до пенсійного фонду та на військовий збір.

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Ми просили, щоб Кабмін долучив нас до обговорення правок до законопроекту. Ми не були долучені. Ми розуміємо, що депутати та весь комітет висловили свою чітку позицію – що вони з автоолігархами, а не з народом,

– зазначив активіст "АвтоЄвроСили".

Комітет з питань оподаткування не підтримав правки, які вносили активісти та громадський рух.

Якщо є бажання людей залишити цей автомобіль для використання хоча б на декілька років, то вони придбають автомобіль десятирічний, але не двадцятирічний,

– прокоментувала голова комітету ВР з питань оподаткування Ніна Южаніна.

"Для того, щоб запобігти ввезенню старих транспортних засобів, які, можливо, є екологічно більш небезпечними для нашого довкілля, пропонується цим законопроектом встановити високі ставки акцизного податку в залежності від віку автомобіля. Тобто, чим старіша машина, тим буде більша ставка акцизного податку", – пояснила нардеп Тетяна Острікова.

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Якщо депутати не підтримають вимоги протестувальників, то вони мають намір продовжувати безстрокову акцію та заблокувати центральні вулиці Києва.