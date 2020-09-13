У Мінську 12 вересня провели масштабний жіночий марш. Участь у ньому взяли більше ніж 10 тисяч осіб. Проте щонайменше 70 з них замість додому потрапили в автозаки, а згодом в ізолятори.

Журналістів судитимуть 15 вересня

Серед затриманих є й журналісти. Про це повідомляє "Белсат".

До теми Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео

Саме працівники видання "Белсат" Катерина Андрєєва та Максим Калитовський і потрапили в руки правоохоронців.

Наразі медійники перебувають в СІЗО на Окрестина. Суд над ними відбудеться 15 вересня. Наразі їх звинувачують у невиконанні вимог правоохоронців та порушення законодавства про ЗМІ.

Що відбувалось у Мінську 12 вересня:

У столиці Білорусі опоненти Лукашенка провели акцію на підтримку затриманих членів президії Координаційної ради. Також традиційно люди вимагали проведення нових чесних президентських виборів. Ще перед початком акції силовики затримали близько 30 її учасників.

Головне про протести в Білорусі