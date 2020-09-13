З мітингу – до ізолятора: під час акцій протесту у Мінську затримали 70 осіб
У Мінську 12 вересня провели масштабний жіночий марш. Участь у ньому взяли більше ніж 10 тисяч осіб. Проте щонайменше 70 з них замість додому потрапили в автозаки, а згодом в ізолятори.
Журналістів судитимуть 15 вересня
Серед затриманих є й журналісти. Про це повідомляє "Белсат".
До теми Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео
Саме працівники видання "Белсат" Катерина Андрєєва та Максим Калитовський і потрапили в руки правоохоронців.
Наразі медійники перебувають в СІЗО на Окрестина. Суд над ними відбудеться 15 вересня. Наразі їх звинувачують у невиконанні вимог правоохоронців та порушення законодавства про ЗМІ.
Що відбувалось у Мінську 12 вересня:
У столиці Білорусі опоненти Лукашенка провели акцію на підтримку затриманих членів президії Координаційної ради. Також традиційно люди вимагали проведення нових чесних президентських виборів. Ще перед початком акції силовики затримали близько 30 її учасників.
Головне про протести в Білорусі
- 9 серпня у країні відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Однак дані неофіційних екзит-полів свідчать, що перемогла його головна опонентка: опозиціонерка Світлана Тихановська.
- Білоруси не погодилися з результатами виборів. По всій країні спалахнули мирні протести. Мітингувальників ОМОНівці розганяли гумовими кулями та світло-шумовими гранатами.
- Від 11 серпня у країні триває загальнонаціональний страйк.
- Інтереси опозиції представляє Координаційна рада, проте більшість членів її президії або затримані, або були змушені виїхати за кордон.