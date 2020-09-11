Чиновники Поліської митниці організували собі "бізнес" на розмитненні автомобілів з іноземною реєстрацією. Втім цю схему викрили співробітники Служби безпеки України.

Корупційна схема завдала шкоди державі майже 103 мільйони гривень, повідомляє Служба безпеки України.

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Коли про схему стало відомо, силовики провели 23 обшуки на митних постах у Луцьку, Рівному, Дубно й Сарнах, а також у місцях проживання фігурантів провадження.

Правоохоронці вилучили документацію, номерні знаки автомобілів, митні й комерційні документи, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, що підтверджують незаконні оборудки під час митного оформлення автомобілів і завдану державному бюджету шкоду.

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СБУ також розпочала розслідування за статтею про порушення в службовій діяльності. Кожному з фігурантів справи загрожує ув'язнення до 5 років і штраф до 17 тисяч гривень.

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